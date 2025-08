Venado Tuerto marchó contra los recortes de Milei y le exigió la reparación de las rutas: "Dejen de mentirnos"

Dirigentes, legisladores, intendentes, presidentes comunales, representantes de instituciones, cámaras empresariales y vecinos se reunieron en la rotonda de Venado Tuerto para pedir recursos para la reparación y el mantenimiento de las rutas nacionales.

Mientras el destrato del gobierno de Javier Milei llevó a un grupo de gobernadores a unir fuerzas y anunciar la creación de "un frente opositor republicano y federal", este sábado se realizó una gran movilización en contra de la desidia impulsada por la gestión libertaria. En este marco, dirigentes, legisladores, intendentes, presidentes comunales, representantes de instituciones, cámaras empresariales y vecinos se reunieron en la rotonda de Venado Tuerto para pedir recursos para la reparación y el mantenimiento de las rutas nacionales que cruzan por la región.

La iniciativa fue impulsada por la senadora provincial Leticia Di Gregorio y buscó visibilizar la crítica situación de estas arterias viales fundamentales para la conectividad y la producción del sur de Santa Fe, y exigir respuestas concretas al Gobierno nacional. El grave deterioro del pavimento, la falta de señalización adecuada y la presencia de baches profundos generan condiciones propicias para accidentes de tránsito, poniendo en riesgo la vida de conductores, pasajeros y peatones. A pesar de múltiples reclamos realizados por la comunidad y por los representantes provinciales, las promesas de Nación no se materializaron.

Ante esta situación, se realizó una actividad desde las 14, en la rotonda de las rutas 8 y 33. Allí, sin interrumpir el tránsito, cientos de personas firmaron un petitorio con el objetivo de visibilizar la problemática y exigir respuestas concretas a la Casa Rosada. El primer orador de la marcha fue el jefe de Bomberos de Venado Tuerto y de la Federación Santafesina, Francisco Acrap, quien exigió: "Pedimos que las rutas sean seguras, algo que no está pasando en este momento. Son rutas de trabajo, salud, educación, transporte, de productores y de la sociedad. Esto es un reclamo genuino que no tiene partidismo político y que nos va a dignificar".

Asimismo, recordó que "el estado de las rutas hace que se vayan cortando las comunicaciones y nos lleva a desaparecer". Y afirmó: "No se trata de caminos comunes, hablamos de rutas nacionales, donde se sufre una gran cantidad de siniestros por su estado. La Provincia nos escuchó y hoy desde el Gobierno se está haciendo lo humanamente posible para que se nos escuche, por eso tenemos que seguir peticionando y reclamando hasta que nos den lo que necesitamos y merecemos".

Luego, fue el turno del ministro de Obras Públicas provincial, Lisandro Enrico, quien abogó para que la imagen de la concentración de demandantes llegue al Presidente. "Este reclamo no es contra ningún gobierno, porque ya los hemos realizado ante todas las gestiones, pero el pueblo tiene que salir y expresarse, tienen que conocerse que las cosas no están bien con las rutas, estamos pagando impuestos que no vuelven en obras", aseguró.

A su vez, pidió "que arreglen la ruta y que corten el pasto". "El Gobierno debe saber que los santafesinos no nos quedaremos de brazos cruzados hasta que esto se solucione", apuntó. Además, exigió que "si el Gobierno nacional no quiere, no sabe o no puede, ceda las rutas a la provincia para organizar un esquema de mantenimiento".

Una senadora provincial apuntó contra la gestión de Milei: "Dejen de mentirnos"

Di Gregorio, convocante del acto y última oradora, remarcó que “fue una manifestación de instituciones, vecinos, presidentes comunales y diputados de todo el departamento sin precedentes para que nos vean” y que “convocamos a todos, sin diferenciación política partidaria porque es un reclamo que tenemos que sostener en el tiempo”.

A continuación, planteó que “las rutas son una obra pública viviente” porque “no es como una escuela o un hospital, requieren mantenimiento constante”. Y añadió: “El Gobierno decide no hacer más escuelas, no terminar hospitales, no construir acueductos ni viviendas, pero las rutas no pueden sacárselas de encima. Es una obligación del Estado nacional garantizar su mantenimiento, porque es una cuestión de seguridad vial”.

La legisladora advirtió que esta acción no es aislada, sino parte de una estrategia más amplia que incluye medidas judiciales. “La idea es que nos vean, porque las decisiones se están tomando desde un escritorio en Buenos Aires sin conocer el estado de las rutas. Queremos que nos escuchen, que entiendan que la gente deja sus vidas en las rutas”, expresó.

La senadora Di Gregorio recordó que ya había recurrido a la Justicia Federal y obtuvo una cautelar favorable que ordena al Estado nacional intervenir en tramos críticos de las rutas 7, 8 y 33 dentro del departamento General López. Sin embargo, sostuvo: “Nos dicen que compraron material asfáltico, pero no hay obras. Incluso mandaron fotos de supuestas reparaciones, que resultaron ser de otros sectores y lo terminaron reconociendo. Queremos que dejen de mentirnos”.