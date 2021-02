La diputada nacional de la Coalición Cívica, Mónica Frade, pasó un tenso momento cuando la entrevistaron luego de que la prestigiosa publicación The Lancet elogiara los resultados de la vacuna Sputnik V. La legisladora había denunciado a Alberto Fernández, el ministro de Salud, Ginés González García y a la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti. por poner en riesgo la salud de los argentinos al aplicar la vacuna desarrollada en Rusia.

"No tengo elementos para decir si es suficiente la publicación de The Lancet para garantizar la seguridad de la vacuna. No soy especialista en el tema", se escudó la legisladora, quien reconoció que hizo una denuncia sin tener un verdadero conocimiento científico y sin haber consultado a especialistas. Y hasta recomendó el uso de dióxido de cloro en pleno recinto de la cámara de Diputados.

"En realidad no denunciamos al gobierno por envenenamiento, sino por la falta de información", se defendió (falsamente) Frade, al tiempo que expresó que el juzgado del juez Sebastián Casanello tituló la carátula como denuncia por envenenamiento.

En diálogo con FM Futurock, Frade pronunció un sincericidio: "Nosotros no teníamos información sobre la vacuna rusa. A veces puede ser peor el remedio que la enfermedad".

En una extraño razonamiento, la diputada sostuvo que no se dará la vacuna rusa, pero manifestó que espera que su hijo que es trabajador de la salud pueda aplicársela. "Nosotros entendíamos que estaba riesgo la población con la vacuna rusa", afirmó.

En un momento ríspido del diálogo, el conductor Juan Amorín le preguntó a la diputada si tomaba Dióxido de Cloro, químico tóxico para el ser humano que fue recomendado por Viviana Canosa y que se cobró la vida de al menos dos personas, entre ellas un niño de cinco años.

"Yo lo que consumo es un problema mío. Yo no te pregunto pregunto a vos qué comés, si tomás vino, si fumás, si te drogas. No corresponde, porque es un tema privado. Es hasta una falta de respeto que me preguntes qué consumo", se molestó Frade.

Lo cierto es que en la Cámara de Diputados, Frade sostuvo que antes de la vacuna la Argentina debería ver otras opciones para tratar el coronavirus como el letal dióxido de cloro.

"Creo que deberíamos mirar otros ejemplos de países Latinoamericanos que tienen autorizado, por ejemplo, el uso de dióxido de cloro o provincias Argentinas que tienen aprobado el uso del ibuprofeno inhalable y que con eso minimizan los efectos del virus", dijo la diputada, quien luego preguntó por qué el gobierno no permite que se utilicen esas sustancias", afirmó.