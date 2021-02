Luego de conocerse el escándalo de las “Vacunas VIP”, desde el gobierno provincial se abocaron de lleno en cuidar la campaña de vacunación que, desde que comenzó, no tuvo críticas de magnitud y, a medida corrían los días, el funcionamiento de la misma fue mejorando segundo a segundo.

Hasta el momento se anotaron 2.973.286 bonaerenses que se inscribieron en el portal vacunatepba.gba.gob.ar. De esas personas anotadas, el gobierno bonaerense ya inmunizó a 357.486 y otorgó más de 100 mil turnos para continuar con la campaña, según los grupos etarios y factores de riesgo correspondiente.

Es por ello que durante el fin de semana, el Gobernador se recostó en cada uno de los 135 intendentes para reforzar la campaña y alentar a la población a seguir anotándose. Si bien constantemente, a través de sus redes sociales, compartía publicaciones de los intendentes, sobre todo de los que forman parte del Frente de Todos, el mandatario provincial abrió el juego en un momento crítico.

Por eso, sin distinción política, Kicillof citó al ultramacrista e intendente de Capitán Sarmiento, Javier Iguacel, quien había contado cómo se había inmunizado, y recordó que “cuando en todos lados machacaban que la vacuna era trucha o hasta veneno, con los intendentes oficialistas y opositores, nos propusimos públicamente poner el hombro para demostrar su seguridad y eficacia”.

El ex ministro de Energía durante el gobierno de Macri, en medio de un fin de semana en que se discutió quién se vacunó y quién no, escribió: “No todo es lo mismo. Como voluntario me vacuné en enero en el hospital municipal, cuando dudaban de la vacuna rusa, en el turno asignado y con todos los esenciales de Cap Sarmiento teniendo su dosis en la 1er tanda (Salud y Seguridad. Aún no estaba aprobada para mayores/riesgo). Me pidieron ser voluntario y lo hice para zanjar una discusión que nos inmovilizaba y generaba miedo: Sputnik sí o no. Una más de esas discusiones que no nos dejan avanzar a los argentinos. Por eso lo publiqué, di la cara y me expuse a las críticas de lo más variopintas”.

Además de sostener un consenso unánime en materia política, el Gobernador magnificó la campaña de vacunación enseñando testimonios de personas mayores de 60 años ya inmunizadas en todo el territorio bonaerense. Cierto es que el impacto es mayor y genera más empatía cuando quien cuenta que fue vacunada es “un ciudadano más”. Es así como, desde que el jueves pasado comenzaron a inocular a los y las mayores de 60 años, las redes sociales se vieron inundadas de historias que contaban las experiencias de la vacunación por parte de los y las adultas mayores.