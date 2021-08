Carla Vizzotti dejó sin argumentos a Novaresio sobre las vacunas: "Es falso eso"

El conductor intentó criticar los acuerdos logrados por parte del Gobierno nacional con los diferentes laboratorios para adquirir vacunas para el Plan Estratégico de Vacunación contra el COVID-19 en la Argentina, pero la ministra desmintió su argumento muy tajante.

La ministra de Salud nacional, Carla Vizzotti, tuvo que desmentir una fake news que intentó instalar Luis Novaresio durante la entrevista que le realizó en A24 respecto a los acuerdos de Gobierno nacional con los diferentes laboratorios para adquirir vacunas para el Plan Estratégico de Vacunación contra el COVID-19 en la Argentina que ya superó las 50 millones de dosis recibidas.

"El Gobierno se jugó geopolíticamente por Rusia, decidió postergar las otras vacunas que después efectivamente cumplió con los otros laboratorios pero decidió centrarse en Rusia que finalmente falló", lanzó Novaresio a lo que Vizzotti desmintió tajante: "No, es falso eso" y detalló uno por uno los acuerdos logrados por la administración nacional con los diferentes laboratorios en todo el mundo: "Nosotros firmamos con Astrazeneca que no es ruso, es del Reino Unido, firmamos con Covax que no sabíamos qué iba a traer y está trabajando con varias vacunas".

"Firmamos con China, seguimos trabajando todo el tiempo con Pfizer-BioNTech para poder lograr el anuncio, firmamos con Moderna, con Cansino y firmamos la Federación Rusa", agregó la funcionaria.

"En ningún momento la Argentina se centralizó geopolíticamente con nada, se focalizó en las vacunas que estaban disponibles".

"En ningún momento la Argentina se centralizó geopolíticamente con nada, se focalizó en las vacunas que estaban disponibles y en función también de vacunas que son muy buenas con eficacia muy alta cuando otros países vacunaron con vacunas más bajas y ahora están evaluando una tercera dosis. La mejor vacuna, igualmente, es la que se consigue”, afirmó la ministra que dejó sin palabras a Luis Novaresio que no tuvo otra opción que cambiar de tema.

"La mejor vacuna, igualmente, es la que se consigue."

El conductor intentó chicanear con el acuerdo aún no firmado con Johnson & Johnson, pero también Vizzotti lo dejó callado aclarando que están abiertos a llegar a acuerdos con todos los laboratorios en pos de avanzar con la campaña de vacunacion en todo el territorio argentino: "También negociamos con Johnson & Johnson, pero no hemos tenido una oferta final”, aclaró.

Por último y para terminar de desarticular la operación de Novaresio contra el Plan Estratégico de Vacunación, la ministra de Salud de la Nación detalló cómo será la distribución de las vacunas de Pfizer-BioNTech que tendrán como prioridad a los adolescentes con comorbilidades: se recibirán 580 mil dosis en septiembre y 19.500.000 en el último trimestre. “Lo más probable es que las primeras lleguen el 8 de septiembre”, completó Vizzoti.