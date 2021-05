Carla Vizzotti confirmó cuándo llegarán más dosis de las vacunas del laboratorio AstraZéneca/Oxford.

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, confirmó cuándo llegarán más dosis de las vacunas del laboratorio AstraZéneca/Oxford, adquiridas a través del Mecanismo COVAX. En conferencia de prensa, la funcionaria indicó que "el día 19 de mayo van a estar liberadas para que se empiece a trabajar con los operadores logísticos que preparan las vacunas para ser trasladadas". De esta manera, llegarán 861.600 dosis de AstraZeneca y se calcula que ingresarán al país a partir del 21 de mayo.

Con estas vacunas, se asegurará la segunda dosis de quienes cumplieron los tres meses de la primera aplicación. Estas vacunas también podrán ser aplicadas a quienes se dieron la primera dosis de Covishield, debido a que es la misma composición que la AstraZeneca, pero hecha en otro laboratorio.

Con respecto a las demoras de AstraZeneca en la entrega de vacunas, Vizzotti marcó que "desde el Estado estamos buscando que los plazos se cumplan lo mas rápido posible y recibir las vacunas, esperamos que no haga falta ninguna demanda judicial. No es una mala voluntad de ninguno de los laboratorios ni es algo especial de Argentina: es algo que está sucediendo y está contemplado en los contratos que es la incertidumbre para calcular los cronogramas", admitió y dijo que "nuestro objetivo no es iniciar demandas penales sino recibir las vacunas".

"Todas las personas van a completar su esquema de vacunación", reconoció Vizzotti y detalló qué otras vacunas seguirán ingresando al país. La ministra confirmó que ya se recibieron 2 millones de dosis de vacunas Sinopharm para completar el esquema. Entre ayer y hoy comenzaron a distribuirse 780.600 dosis de Sinopharm para avanzar en la vacunación de estas personas.

También ayer se completó la distribución de 650.400 dosis de Sputnik V del primer componente. "Estamos trabajando con la Federación Rusa para empezar a recibir el segundo componente y completar el esquema de vacunación", afirmó la funcionaria.

Se frenó el aumento exponencial de casos de COVID-19

Vizzotti habló sobre la posibilidad de hacer una vacunación masiva antes que comience el invierno y sostuvo que el Gobierno está trabajando para que eso suceda. "Están llegando vacunas de los proveedores con quienes Argentina tiene contrato y seguimos trabajando para seguir teniendo contrato con otros, que serán informados cuando se termine de definir y concretar". "Con este esfuerzo, siguen llegando dosis y el compromiso es que esto siga sucediendo", afirmó la ministra.

Con respecto al reporte de casos en Argentina, la ministra dijo que hoy que el "aumento exponencial de casos de coronavirus se ha detenido y se ha estabilizado en un número alto de nuevos casos confirmados". "Es una buena noticia, pero no significa que la situación esté resuelta. El sistema de salud sigue en tensión", sostuvo la funcionaria y pidió que se mantengan los cuidados y la responsabilidad social.