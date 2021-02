Axel Kicillof le pidió a Horacio Rodríguez Larreta que se de la vacuna contra el coronavirus.

Axel Kicillof admitió que le pidió públicamente a Horacio Rodríguez Larreta que se diera la vacuna contra el coronavirus, dado que el jefe de gobierno porteño todavía no se vacunó. Según reveló el gobernador bonaerense, ese pedido se lo hizo "públicamente adelante de varios gobernadores", dado que considera que sería un gesto necesario para hacer frente a la campaña anti-vacunas que continúa perpetuándose en los medios de comunicación.

"Yo se lo plantié -a Larreta-públicamente y frente a varios gobernadores"- El pedido de Axel Kicillof a Larreta sobre la vacuna

"Yo creo que todavía hoy convive en algunos medios de comunicación, y con el eco en determinados dirigentes y referentes del macrismo, una campaña anti-vacuna, que es muy intensa", sostuvo Kicillof en diálogo con Radio Nacional y acusó a algunos medios "de sembrar nuevas confusiones, nuevas dudas" sobre la campaña de vacunación en Argentina. "Es bastante cansador", reconoció.

Kicillof recordó que varios dirigentes con responsabilidades en la coalición oficial se aplicaron la vacuna Sputnik V. Una de las motivaciones para hacerlo fue responder, con la propia vacunación, a la campaña que circulaba por las redes y que sostenía que "esa vacuna (por la Sputnik), prácticamente, te mata".

Asimismo, destacó la hipocresía y el doble discurso que se da en la actualidad con respecto a la vacunación: "Los que antes nos decían que las vacunas que íbamos a traer no servían ahora se enojan porque vinieron pocas o porque hacemos campañas de difusión y de promoción, como vacunar gente de ámbitos de reconocimiento, porque todavía se ve gente que dice 'yo no me quiero vacunar con esta vacuna o con tal otra'".

En este sentido, explicó que "si lo aprueba el ANMAT no hay que ver el origen sino que tiene el sello de calidad y de eficacia que nos permite a todos nosotros confiar en eso y vacunarnos, y eso es lo que quisimos demostrar". Además, respondió a las noticias que dicen que la Sputnik V no es apta para mayores de 85 y dijo que "se aprobó para mayores de 60 y no hay límite de edad".

"Nosotros vamos a seguir trabajando para que una parte de la población que está desinformada pueda acceder a la vacunación, acompasadamente con la llegada de la vacuna", afirmó Kicillof y disparó contra quienes se encargan de fundar dudas sobre la eficacia de las vacunas contra el coronavirus: "Yo ya dije que una campaña anti-vacunas sale del plano de la política y de las buenas costumbres, es repugnante".