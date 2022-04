Alberto Fernández: "Esta Vaca Muerta está más viva que nunca"

El presidente celebró los 100 años de YPF y el lanzamiento del gasoducto Néstor Kirchner: "Tenemos gas para 200 años", anunció.

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, encabezó este jueves un acto en Vaca Muerta en medio de la interna dentro del Frente de Todos y su enfático mensaje sobre las elecciones presidenciales del 2023, advirtiendo que el peronismo no está perdido. "Estamos convencidos de que la Argentina crece si se industrializa; que si la industria crece, aumenta el trabajo; que si el trabajo aumenta, se mejora la distribución. Apostamos por esto y por eso estamos celebrando los 100 años de YPF, los 10 años de que Argentina recuperó la soberanía en el control energético y que esta Vaca Muerta está más viva que nunca", sostuvo en el lanzamiento del gasoducto Néstor Kirchner, en Loma Campana, Neuquén.

En primer lugar, el jefe de Estado remarcó que YPF debe ser "orgullo" de argentinas y argentinos, recordando que nació "de corazón radical" pero que poco a poco pasó a ser "del corazón de toda la argentinidad". Además, manifestó: "Celebro que Argentina tenga una empresa de bandera para ver hacia dónde va el desarrollo energético del país y cómo también lleva adelante el proceso de transición de los combustibles fósiles a la energía renovable". Y anunció: "Aquí en Vaca Muerta tenemos gas para 200 años, es la energía de transición para ir camino a las energías renovables. Que la Argentina, en su sentido más federal, haya podido darnos tranquilidad energética es muy importante".

En relación al nombramiento del gasoducto que llevará gas a todo el territorio nacional, Alberto Fernández señaló: "Estamos parados sobre una enorme reserva de gas. No tiene mucho sentido tenerla si no tenemos cómo transportarla: hoy estamos anunciando el inicio de los trabajos tendientes a crear ese gasoducto que con toda justicia se va a llamar Néstor Kirchner". Y expresó algo emocionado: "Tiene todo eso que fue Néstor: hacer frente a las necesidades, ponerle el pecho, construir donde hacía falta construir, ponerse de pie donde había que levantarse... Es un nombre muy merecido, el del mejor presidente que la democracia ha conocido".

Diferenciándose de los cuatro años de Mauricio Macri en el poder, el máximo mandatario dijo: "Uno escucha decir que la política es todo lo mismo, hay que reflexionar cómo fueron las políticas desde que YPF volvió a estar en manos del Estado. En los años de Cristina, YPF fue tomada por la gestión y empezó este proceso donde pocos confiaban. Se podía pensar en una YPF pujante, creciente, que sirviera como empresa testigo para los precios de la energía o como empresa declinante, que cediera espacio a otros intereses como ocurrió en los cuatro años previos a nuestra gestión". Y señaló: "En ambos casos estuvo en manos del Estado pero con diferentes políticas".

Celebrando el gasoducto en Vaca Muerta, subrayó: "Hoy ponemos en valor algo muy importante para el desarrollo de la Argentina. No hay posibilidad sin industria, no hay posibilidad que la industria crezca sin energía y no hay posibilidad de que esa energía no sea de suelo argentino". Y añadió: "La necesidad de importar energía siempre fue un problema, en los cuatro años pasado también se acrecentó. Lo estamos revirtiendo. Se puede dar vuelta y poner en marcha a una empresa que debe ser orgullo de todas y todos. Es esencial que sigue investigando, produciendo, buscando petróleo y gas y pueda distribuirlos a lo largo de todo el país para crecer federalmente".

Para cerrar, Alberto sentenció: "Necesitamos llevarlo a cada rincón de la Argentina para establecer industrias que produzcan y le den oportunidades a quienes viven en la Argentina del centro y las periferias. Celebro enormemente estar hoy anunciando que estamos poniendo este gasoducto". Y cerró: "Les pido que lo hagan cuanto antes, que pongan todo su empeño, porque la Argentina lo necesita. Cuanto antes llegue, más oportunidades le va a dar al país de crecer".

Quien también dijo presente fue el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Al tomar la palabra, manifestó: "Cristina (Kirchner) tomó la valiente decisión de recuperar la compañía de YPF para los argentinos y las argentinas. Otro sería nuestro presente y otro sería nuestro futuro si esa decisión no se hubiese tomado". Y agregó: "Vaca Muerta se había convertido en un negocio financiero e inmobiliario. No querían hundir un peso, le pusieron el cartel de venta para vender los recursos argentinos en el exterior. Así, no hubo inversión. Estamos parados encima de la segunda reserva de gas no convencional en el planeta y la cuarta reserva de petróleo no convencional del planeta. Hay 100 años de petróleo y gas para abastecer al país".

En la misma línea, el gobernador bonaerense destacó: "Desde que se recuperó YPF, Vaca Muerta no es un sueño sino una realidad. Se llama Néstor Kirchner el gasodúcto, Cristina la recuperó, Máximo (Kirchner) llevó adelante el aporte a las grandes fortunas que es parte de la inversión y Alberto toma la decisión de que se construya". Y disparó duramente contra Juntos por el Cambio: "El otro día vi a algunos de la Oposición recorriendo Vaca Muerta que, fíjense, son los únicos que votaron en contra de la ley cuando se votó en el Congreso. Tan bueno será, que se olvidaron de lo que votaron".