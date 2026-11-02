El Gobierno prepara el relato para las elecciones en Estados Unidos y espera una "tragedia" para Donald Trump. Con la tendencia de varias encuestadoras, proyecciones y casas de apuesta, minuto a minuto se vuelve viable la posibilidad de una derrota contundente del partido republicano y que el presidente norteamericano pierda ambas cámaras.

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En Casa Rosada ya esperan para el miércoles un riesgo país de 900 puntos, sin perspectiva de que baje en los próximos meses. En el Gobierno solo esperan un descenso si es que Javier Milei gana las elecciones.

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¿Por qué el riesgo país perforó los 800 puntos y el Gobierno se rinde con los mercados?

Si bien a comienzo de año esperaban que el riesgo país estuviera por debajo de los 400 puntos para poder ir a buscar crédito internacional, mes a mes se fue diluyendo esa idea. Hoy superó por primera vez los 800 puntos básicos.

Un libertario lo dice claro a El Destape: "El riesgo país no lo miramos más hasta las elecciones. Nadie va a salir al mercado a buscar plata". Se rindieron los violetas.

El panorama para mañana es desolador para Milei. "No sería el mejor escenario si Donald pierde ambas cámaras", afirmó una fuente del entorno presidencial a El Destape.

Ya ensayan un mensaje optimista como relato entre los libertarios. "Lo de mañana no va a cambiar nada para nosotros en 2027". Pero hay una duda que está dando vueltas y preocupa mucho.

El temor libertario a que caiga Scott Bessent

Entre los libertarios creen que una derrota dura puede precipitar cambios en el gabinete de Trump y puede volar Scott Bessent, Secretario del Tesoro de los Estados Unidos y la principal llave de Luis Caputo para conseguir un salvavidas en 2027. "No va a cambiar nada para nosotros, salvo que se vaya Bessent", expresó preocupado una fuente que tiene diálogo con Milei y Caputo ante El Destape.

El descargo tuitero del troll libertario Juan Doe para calmar las aguas

Un funcionario que se expresó públicamente sobre lo que se viene es Juan Pablo Carreira, director de Comunicación Digital de Presidencia, y uno de los trolls más importantes de la órbita caputista. Conocedor de la cultura y la política norteamericana como pocos en la Rosada, escribió en X: "En los últimos 50 años, solamente Bush en 2002 logró retener la Cámara de Diputados. A los yankees, por alguna razón, en las elecciones de medio término les gusta votar por la oposición. Ya de entrada, Trump tenía prácticamente perdidas las elecciones de diputados de este año. Se sabía. No hay sorpresas ahí".

Agregó asimismo Carreira (Juan Doe, su usuario de Twitter): "El Senado es el termómetro real de esta elección. Cuando Biden retuvo el Senado en 2022 todos los medios dijeron que había ganado las elecciones de medio término. En este caso, la vara debe ser la misma. Para retener el Senado, Trump debe ganar en por lo menos 2 de 4 elecciones clave: Texas, Ohio, Alaska y Michigan. Puede pasar cualquier cosa. Son elecciones extremadamente peleadas".

Según Doe, "ganar el Senado es una victoria simbólica, pero no implica ABSOLUTAMENTE ningún cambio en la dinámica legislativa del gobierno de Trump. En Estados Unidos hay algo que se llama filibuster, que implica que cualquier ley para aprobarse, debe contar con un quórum ampliado de 60 senadores (cuando un quórum simple sería con 51). Esto hace que, a menos que tengas 60 senadores, todas las leyes las tenés que negociar con la oposición, por lo que tener 49 senadores o 51 es indistinto".

Además, abrió el paraguas sobre lo que se viene: "Una victoria en el Senado sería importante para la narrativa y para poder decir que Trump "ganó la elección", pero en la práctica, al menos que los demócratas consigan 60 senadores, no va a cambiar mucho. De hecho, Obama tuvo entre 2015 y 2017 el Senado en contra y el Congreso no pudo mermar su gobierno en lo más mínimo".

Minimizó además tener una derrota en una cámara: "Perder el control de la Cámara de Diputados, más que tener que fumarte a un presidente de la Cámara zurdo sentado atrás tuyo en la State of the Union, no le cambiaría mucho a Trump. Incluso hoy teniendo mayoría, Trump tuvo que pelear por meses el Presupuesto y afrontó uno de los shutdown más duros de la historia de EEUU. Va a pasar lo mismo en 2027 y 2028, gane quien gane esta elección".

Sin embargo, Carreira analizó: "Lo único malo de una Cámara de Diputados bajo control demócrata es que se convierta en la cuna de todas las operaciones políticas contra Trump, como los pedidos de impeachment. Trump sufrió 3 juicios políticos en su primer mandato. Seguramente sufra por lo menos 3 más de acá a 2029, pero es lo esperable. En el Senado, los demócratas necesitarían 66 votos para sacarlo de la presidencia. No va a pasar", relató el funcionario libertario.