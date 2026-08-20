Elecciones de Estados Unidos 2026 de mitad de término: fecha de cuándo se vota y qué se elige

Estados Unidos tendrá elecciones claves este año que tendrán un impacto directo en el segundo tramo de la presidencia de Donald Trump. Se trata de las elecciones de medio término (midterms en inglés), los comicios estadounidenses que se celebran cada dos años y funcionan, como una evaluación sobre la gestión del gobierno de turno y, además, pueden modificar rotundamente a la Cámara de Representantes.

Cuándo son las próximas elecciones en Estados Unidos: qué se vota

Las elecciones de medio término generales serán el martes 3 de noviembre de 2026. De acuerdo a la legislación estadounidense, las elecciones federales se deben realizar el martes posterior al primer lunes de noviembre, una tradición que se remonta al siglo XIX. Previo a los comicios en todo el país, desde marzo y hasta finales de agosto, se fueron realizando las elecciones primarias de mitad de término en cada estado.

Las elecciones de medio término son un gran medidor sobre el segundo mandato de Trump

En los comicios federales de este año se renovarán los 435 escaños de la Cámara de Representantes en su totalidad, junto con 35 de las 100 bancas del Senado, correspondientes a un tercio de la cámara alta más un par de vacantes por elecciones especiales. Además, se renovarán 39 gobernaciones -36 estatales y tres en territorios- y una amplia cantidad de cargos legislativos estatales, además de otras posiciones locales según cada jurisdicción.

¿Por qué son claves las elecciones 2026 para Donald Trump?

La importancia de las elecciones radica en que pueden modificar la composición del Poder Legislativo. A diferencia de otros sistemas donde el Gobierno depende de una mayoría parlamentaria, en Estados Unidos el presidente puede gobernar con un Congreso de signo político totalmente opuesto. Por eso, si el partido oficialista pierde el control de una o ambas cámaras, la capacidad de Trump para avanzar con su agenda legislativa podría verse condicionada o trabada.

En concreto, las elecciones de medio término funcionan como un volantazo de la democracia para reordenar el rumbo del país. Ya que los votantes tienen la oportunidad de elegir congresistas más afines o alejados de la agenda del presidente. En consecuencia, es un gran termómetro sobre las medidas de la gestión en curso.

Una reciente encuesta de Reuters/Ipsos, difundida el 18 de agosto, reveló que la imagen de Trump cayó al 33%, lo mínimo de lo que va su segundo mandato, mientras que el 64% de los consultados desaprueba su gestión. El mandatario había asumido en enero de 2025 con una aprobación cercana al 47%. Entre los diferentes factores, la caída de su aprobación se asocia a la preocupación -tanto de demócratas como de republicanos- por la prolongación del conflicto con Irán.