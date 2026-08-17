La popularidad de Trump cae al 33%, el mínimo de su mandato: Reuters/Ipsos

El índice de aprobación del presidente Donald Trump cayó al nivel más bajo de su mandato, y ‌una abrumadora mayoría de ‌los estadounidenses teme que la guerra con Irán dure mucho tiempo, según una encuesta de Reuters/Ipsos que concluyó el lunes.

Solo el 33% de los encuestados, durante los cuatro días que duró la encuesta, dijo que aprobaba la actuación de Trump en la Casa Blanca, mientras que el 64% la desaprobaba.

El ​índice de aprobación ⁠de Trump, que bajó desde el 35% de una ‌encuesta que concluyó a principios de este mes, ⁠es el más bajo que en ⁠cualquier otro momento de su mandato actual e iguala el mínimo de su anterior presidencia, en diciembre de 2017.

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Tras regresar a ⁠la Casa Blanca el año pasado, con algo menos ​de la mitad del país a favor ‌de su presidencia, la popularidad ‌de Trump se ha visto mermada después de que ⁠ordenó ataques contra Irán junto con Israel, aliado de Estados Unidos, a fines de febrero.

El conflicto resultante paralizó una quinta parte del comercio mundial de petróleo, lo que provocó un ​alza del ‌precio de la gasolina, que está afectando a los hogares estadounidenses y a los aliados republicanos de Trump, que defienden una mayoría en el Congreso de cara a las elecciones legislativas de noviembre.

Trump, que ⁠basó su campaña en la promesa de mantener la inflación bajo control y evitar largas guerras, dijo inicialmente que el conflicto con Irán duraría unas pocas semanas y argumentó que la guerra era la única forma de impedir que la república islámica desarrolle un arma nuclear que pueda amenazar al mundo.

Pero Irán ha demostrado su ‌resistencia y en la práctica ha bloqueado el comercio de petróleo a través del estrecho de Ormuz, incluso ahora que el conflicto se ha enfriado.

Alrededor del 80% de los estadounidenses —incluido el 87% de los demócratas y el 71% de los republicanos— cree ‌que la implicación de Estados Unidos en Irán "se prolongará durante un periodo largo", según la encuesta de Reuters/Ipsos. Solo el 16% cree ‌que el conflicto ⁠probablemente terminaría en unas pocas semanas.

La encuesta de Reuters/Ipsos, realizada en línea, recabó las respuestas de ​1.166 adultos estadounidenses de todo el país y tuvo un margen de error de 3 puntos porcentuales en ambas direcciones.

Con información de Reuters