Javier Milei espera un resultado "neutro" en las elecciones de medio término de Estados Unidos del martes próximo. En el Gobierno creen que Donald Trump perderá la Cámara de Representantes, pero seguirá controlando el Senado.

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Igualmente, hay temor a un resultado muy adverso de Trump y que pierda ambas cámaras, como por ahora no pronostica casi ninguna encuesta. Si se da ese caso, en Argentina ven un panorama complicado. "Si llega a pasar eso, nos vamos el mismo miércoles a los 900 puntos de riesgo país y vamos a estar ahí como mínimo tres meses", alertó una fuente libertaria a El Destape.

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¿Qué pasaría con el riesgo país si Donald Trump pierde las dos cámaras en EE. UU.?

"Esperamos lo que dicen las encuestas. Que pierda una cámara y controle la otra. Si se da eso, sería un resultado neutro. Afectaría poco a nuestro país", adelantan desde el mundo violeta.

Otra fuente compara lo que pasó en las elecciones en Brasil con lo que pueda llegar a suceder en EEUU. "La pi.. de Brasil y España nos la podemos comer. Ahora, la de EEUU no", afirmó una persona del karimenemismo a este portal en una metáfora subida de tono.

El "efecto contagio" en la región y la sombra del 2027 sobre la Casa Rosada

En el Gobierno están inquietos después del bombazo de Lula da Silva. Entienden que puede darle cualquier escenario de acá al 2027. Y si bien los libertarios dieron la orden de que la bajada de línea del domingo debía ser que "los oficialismos también ganan", saben que el 2027 de Milei pende de un hilo.

Alerta en el mapa electoral estadounidense: las encuestas que amenazan a Trump y Milei

En EEUU giran varias proyecciones. Según un análisis del portal Decision Desk basado en promedios de encuestas, los demócratas tienen un 79 % de probabilidades de ganar la Cámara de Representantes y un 57 % de recuperar el control del Senado, un punto más que hace una semana, según recopiló la agencia de noticias EFE.

La pelea clave por el Senado en los estados decisivos

El Senado es clave el martes 3 de noviembre. Se renovarán 35 de los 100 escaños del Senado, donde los republicanos tienen una mayoría de 53 senadores frente a los 47 del bloque demócrata.

Según las encuestas, los siete estados clave son Alaska, Iowa, Kansas, Maine, Míchigan, Ohio y Texas. En este último, considerado durante años un bastión republicano, el demócrata James Talarico aventaja ahora en 1,8 puntos a Ken Paxton, aliado de Trump, según RealClearPolitics.

En Míchigan, Abdul El-Sayed, del ala más progresista del Partido Demócrata, aventaja en 2,5 puntos al republicano Mike Rogers, mientras que en Maine el demócrata Troy Jackson saca 1,2 puntos a la actual senadora republicana, Susan Collins.

¿Cómo impactan los resultados de las elecciones en EE. UU. en el dólar y la economía argentina?

Estos números pueden ser una pesadilla para Trump, para Milei y para Luis Caputo, que hoy lanzó la frase del año: "Argentina ya no va a tener problemas de tipo de cambio”. El fantasma de 2027 acecha.