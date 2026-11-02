En junio, Javier Milei corría con ventaja en la carrera por su reelección. Hoy ese cuadro es otro. La última encuesta nacional de Reale Dalla Torre (RDT) Consultores ubica su Índice de Reelegibilidad en 50 puntos sobre 100, lejos de los 72 que marcaba a mitad de año. La definición de la consultora entra en cuatro palabras: “En disputa — sin favorito”.

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El indicador estima la chance de que el presidente sea reelecto, ya sea en primera vuelta o en el balotaje. La serie marca 72 en junio, 72 en julio, 69 en agosto, 50 en septiembre y 50 en octubre. El golpe llegó en septiembre. Octubre frenó la caída, pero no trajo una recuperación, y la banda de esta medición va de 45 a 52.

Un balotaje sin ganador claro

En un mano a mano, Kicillof reúne 37,2% y Milei 36,2%, con 15,9% en blanco y 10,7% que no sabe. Con la proyección de indecisos sobre votos válidos, el gobernador llega a 50,7% y el presidente a 49,3%. Es un empate técnico: la diferencia está dentro del margen de error.

El cambio es fuerte si se mira hacia atrás. En abril, Milei se imponía 38,2% a 33,8%. Entre septiembre y octubre crecieron los dos, porque el voto en blanco y el no voto bajaron de 26,4% a 15,9%. Para RDT, ese regreso responde más al deseo de castigar al adversario que al entusiasmo: “Es un voto por descarte”.

El mapa también está partido. Kicillof domina en el AMBA (44,3% a 22,3%) y entre los votantes de 30 a 49 años (44,2% a 27,1%). Milei se impone en el interior bonaerense (44,8% a 35,2%), en el resto del país (41,7% a 33,7%) y entre los jóvenes de 16 a 29 años (48,3% a 24,4%).

El bolsillo, el gran límite

Más de la mitad de los consultados, el 52,8%, dice que no le alcanza el dinero, la principal preocupación del estudio. Le siguen el empleo (43,7%) y el aumento de tarifas (38,7%). La inflación baja a 26,2%, su nivel más bajo desde marzo, aunque ese alivio no se traslada al ánimo general.

Ante la pregunta sobre qué dejaron de pagar primero cuando la plata no alcanzó, aparecen la tarjeta de crédito (17,3%), las cuotas de préstamos, billeteras o prestamistas (16,9%), impuestos o tasas (16,6%), los servicios (14,6%) y hasta el fiado del almacén o la compra del supermercado (14,3%). Solo el 20,8% respondió que le alcanzó para todo.

El humor acompaña esa foto. Quienes definen su situación personal como mala llegan a 27,3%, el máximo desde marzo. El 40,2% cree que lo peor está por venir, otro 28,7% piensa que estamos en el peor momento y apenas el 17,4% considera que ya pasó.

La promesa del esfuerzo también se desgasta. El 48,0% cree que el sacrificio económico “no va a servir para nada”, frente a un 35,3% que sostiene que va a valer la pena. En junio, la relación era inversa: 41,8% a 39,6%. Además, el 38,5% responsabiliza al gobierno por el estado de la economía, contra 27,7% que apunta a la herencia del kirchnerismo.

Un núcleo fiel y un techo que no crece

La gestión muestra una desaprobación de 58,6%, siete puntos y nueve décimas por encima de octubre de 2025, y una adhesión de 29,5%. Milei conserva un apoyo sólido: el 25,1% lo votaría aunque su situación económica no mejore. Pero el 51,7% no lo votaría “porque nunca me gustó”, el mayor registro desde junio.

Su techo electoral sigue en 37,2%, contra 42,6% en julio, y el 54,6% dice que nunca lo votaría. El dato favorable es la imagen positiva, que pasó de 33,1% a 36,6%, un leve repunte después de dos meses en baja.

El votante que puede definirlo todo

Si ningún candidato convence en 2027, el 40,4% votaría “al que menos me disguste”, contra 29,6% en junio. Ahí está la clave de lo que viene. Según la consultora, la definición puede quedar en manos de alguien que desconfía de ambos polos, tiene dificultades para llegar a fin de mes y no cree que lo peor haya pasado.

El estudio se hizo del 22 al 28 de octubre, con 1.107 casos relevados de forma digital a través de redes sociales. La ficha informa un error muestral de ±3,8%, mientras que la sección del índice trabaja con ±6,1%. La propia consultora advierte: “ningún movimiento de este mes es concluyente”.