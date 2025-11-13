De Vido se presentó en Comodoro Py y quedó detenido

Luego de que la Corte Suprema dejara firme la sentencia del Tribunal Oral Federal (TOF) 4 por el caso de la Tragedia de Once, el ex ministro de Planificación Federal del kirchnerismo Julio De Vido se presentó este jueves a las 8.15 en los tribunales de Comodoro Py para cumplir la pena a cuatro años de prisión.

El exfuncionario, que llegó acompañado por su abogado Maximiliano Rusconi, deberá cumplimentar su condena por ser partícipe necesario del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública por la Tragedia de Once, ocurrida el 22 de febrero de 2012 y que causó la muerte de 51 personas.

El martes pasado, el TOF 4 solicitó que el exministro se presente para que se haga efectiva su detención y luego rechazó el pedido de prisión domiciliaria que formuló su defensa.

La detención de De Vido se produjo luego de que los jueces de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, rechacen por “inadmisibles” -en aplicación del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial- los recursos del Ministerio Público Fiscal y de su defensa contra la sentencia que le impuso la pena de cuatro años de prisión e inhabilitación especial perpetua.

La génesis del fallo

En 2018, el TOF 4 había condenado al ex ministro al considerar que no cumplió con su deber de controlar el uso de los fondos públicos asignados a la concesionaria Trenes de Buenos Aires (TBA). Si bien fue absuelto del delito de estrago culposo, vinculado a las muertes y lesiones ocasionadas por el accidente, se lo responsabilizó por el manejo irregular de los recursos.

Según el fallo del tribunal, integrado por los jueces Pablo Bertuzzi, Néstor Costabel y Gabriela López Iñíguez, el Ministerio de Planificación no controló el destino del dinero a pesar de los informes públicos que advertían sobre el mal funcionamiento del servicio ferroviario de la línea Sarmiento.

La Cámara Federal de Casación Penal había confirmado la condena y la defensa recurrió ante la Corte Suprema; en 2024, el máximo tribunal confirmó la responsabilidad penal de De Vido por defraudación, aunque ordenó revisar el monto de la pena, que finalmente fue fijada en cuatro años de prisión.

Con el rechazo a los planteos de las partes, la Corte Suprema dejó firme la condena y desestimó el intento de la defensa que buscaba la prescripción de la causa. Sin embargo, el equipo de abogados del ex funcionario insistirá sobre este último punto.