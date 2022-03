Atentado a la embajada de Israel: 30 años después, 22 muertos y sin Justicia

Tres décadas después, aún no se sabe quiénes cometieron el ataque ni cómo se realizó. El Gobierno ratificó hoy el "compromiso de seguir buscando memoria, verdad y justicia". El ministro de Interior participa del acto en conmemoración.

Se cumplen hoy 30 años del atentado a la embajada de Israel en Buenos Aires. Aquel ataque terrorista del 17 de marzo de 1992 dejó 22 muertos y 242 heridos. El avance judicial fue prácticamente nulo. Tres décadas después, aún no se sabe quiénes cometieron el ataque ni cómo se realizó. El Gobierno ratificó hoy el "compromiso de seguir buscando memoria, verdad y justicia". El ministro de Interior, Eduardo de Pedro, participa del acto en conmemoración.

La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, ratificó el "compromiso" del Gobierno nacional de "seguir buscando memoria, verdad y justicia", al cumplirse hoy el 30° aniversario del atentado a la Embajada de Israel.

"Hoy se cumplen 30 años del Atentado a la Embajada de Israel. Todos recodamos dónde estábamos ese día que conmocionó a la Argentina", dijo hoy Cerruti al iniciar la habitual rueda de prensa de los días jueves en la Casa de Gobierno.

En ese marco, la portavoz transmitió "un recuerdo afectuoso de nuestro gobierno a las víctimas y familiares y el compromiso de seguir buscando memoria verdad y justicia".

La ceremonia conmemorativa se desarrollará a partir de las 14.45 en la plaza seca de la calle Arroyo al 900, donde hace tres décadas se ubicaba la delegación diplomática. El Gobierno argentino estará representado por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, mientras que el principal orador será el viceprimer ministro de Israel, Gideon Sa'ar.

El ministro del Interior, Wado de Pedro, participará esta tarde del acto recordatorio a 30 años del atentado a la Embajada de Israel, que iniciará puntualmente a las 14:45, hora exacta de la explosión, en la Plaza Embajada de Israel. El titular de la cartera de Interior asistirá invitado por la embajadora Galit Ronen, junto a quien rendirá homenaje a las 29 víctimas fatales del hecho, que además provocó decenas de heridos y la destrucción total de la sede diplomática.

Sobre la parte judicial el avance fue nulo. Según el periodista especializado Tuny Kollmann que tuvo acceso a los expedientes judiciales, "no se sabe de dónde salieron los explosivos ni hay evidencia alguna de cómo y dónde se armó la camioneta-bomba. No se sabe quién compró la camioneta Ford F-100 que hizo explotar la embajada. No se sabe quién entró ni quién salió del país para perpetrar el ataque ni si hubo o no una conexión local. Y tampoco se supo nunca por qué se eligió Buenos Aires para los ataques".

Las víctimas de aquel atentado a la embajada de Israel