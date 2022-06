"Garganta profunda", el furcio de Alberto Fernández que se volvió viral

Alberto Fernández cometió un furcio durante su acto en la Casa Rosada: el debate que se armó en las redes.

El presidente Alberto Fernández cometió un furcio en pleno discurso en la Casa Rosada. Al querer nombrar a la revista de cultura villera La Garganta Poderosa, dijo "garganta profunda". Inmediatamente, los usuarios de las redes sociales armaron un debate en torno al origen del término "garganta profunda".

El hecho ocurrió mientras el mandatario estaba expresando su gratitud hacia las organizaciones sociales. "Quiero agradecer a las organizaciones sociales, que estuvieron al lado nuestro ayudando a contener. Definitivamente, a esos sectores más vulnerables, llevando solidaridad donde la solidaridad no existiera, llevando compromiso donde el compromiso no existiera", expresó Alberto.

Y siguió: "Quiero agradecérselos, aún cuando algunas hagan picardías que nosotros no convalidamos. Lo que no es bueno es generalizar, no esperen que yo generalice. Mi eterna deuda de gratitud con cada una de esas organizaciones". Acto seguido, Fernández señaló a un integrante de La Garganta Poderosa que estaba entre los espectadores. "Ahí veo al compañero de Garganta Profunda. Cómo él, miles", siguió el presidente.

En ese preciso instante, Alberto notó que había cometido una equivocación por el silencio incómodo y las risas bajas que empezaban a escucharse desde el público. "Uh, poderosa. No, profunda no, poderosa, poderosa, poderosa, poderosa. Bueno, pero profunda, también eh, porque en esa revista nos enseñaron varias cosas que ocultas por otros medios”, remató entre risas.

Cuál es el origen de Garganta Profunda y el debate en redes

El concepto "garganta profunda" deviene en parte de Deep Throat (Garganta Profunda), un film estadounidense para adultos estrenado en 1972. Deep Throat, escrita y dirigida por Gerard Damiano, fue parte de la vanguardia cinematográfica ya que fue una de las primeras películas para adultos en presentar una trama y un desarrollo de los personajes. Debido al contexto de la época, fue prohibida en varios países y muy juzgada dentro de la industria cinematográfica.

Varios usuarios de Twitter iniciaron un debate sobre el verdadero origen del término "garganta profunda": mientras algunos sostuvieron que su origen se remonta al film ya mencionado, otros argumentaron que el mismo mote se utilizó para referirse al informante principal en el caso Watergate, uno de los escándalos políticos más importantes de Estados Unidos que derivó en la renuncia del por entonces presidente Richard Nixon.

Un espía del FBI, cuya identidad nunca fue revelada, le filtró varios secretos sobre el caso a Washington Post. El medio protegió su identidad bajo el seudónimo "Garganta Profunda", no en relación a la película sino porque el hombre tenía un tono de voz oscuro e intenso. Recién en 2005, el espía reveló su identidad a sus 91 años para un reportaje de la revista Vanity Fair: su nombre era Mark Felt y su ambición de aquel entonces era convertirse en el agente número uno del FBI.