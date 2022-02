Fuerte cruce de Sergio Berni contra Waldo Wolff y Luis Majul en LN+

El ministro de Seguridad bonaerense fue al piso del canal y discutió al aire contra el diputado opositor y el periodista macrista por la inseguridad en PBA.

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, asistió al piso de LN+ y tuvo una serie de cruces tanto con el conductor del programa, el periodista macrista Luis Majul, como con el diputado de Juntos por el Cambio Waldo Wolff por la inseguridad que se vive en el distrito bonaerense.

El cruce con Majul se dio cuando hicieron referencia al reciente crimen de Caseros en el que asesinaron en un intento de asalto al dueño de una fábrica textil. Berni declaró que “tarde o temprano” van a atrapar a los responsables y que, probablemente, se trate “de un menor o de una persona que debería estar presa y está delinquiendo”. "Bueno, primero lo tiene que atrapar. ¿Qué es, una especie de mano santa? Es medio frívolo decir eso", lanzó Majul y le marcó que en el Frente de Todos "apoyan la liberación de presos".

"Yo justamente no apoyé la liberación de presos. Usted tiene a Sergio Berni acá, pregúntele a Sergio Berni lo que quiera saber", respondió el ministro, contundente y comparó la mesa de periodistas de LN+ con un "pelotón de fusilamiento". "No es ningún pelotón de fusilamiento, lo que pasa es que tal vez tiene muchos periodistas amigos que no le dicen nada", contestó el conductor.

Luego Majul tuvo la intención de cambiar de tema, pero Wolff lo interrumpió y comenzó a discutirle a Berni sus argumentos. "No se puede disociar que es parte de un gobierno y usted habla como si no fuera parte de un gobierno. ¿Quién liberó a esos 4500 delincuentes?”, cuestionó el diputado y el ministro respondió: “El Poder Judicial es el dueño de la libertad de todos los detenidos”.

“¿Y quién tiene la teoría zaffaronista sobre el Poder Judicial?”, retrucó Wolff, a lo que Berni contestó: “Yo no la tengo. Expliqué veinte veces que yo no comparto la teoría de Zaffaroni. No lo digo ahora, lo dije siempre”.

“Usted está tratando de mezclar peras con bananas”, afirmó Berni y añadió: “El problema de la teoría de Zaffaroni no es de quienes ejercemos un cargo ejecutivo, sino de quien tiene la responsabilidad y en su poder la decisión de liberar o no a un preso, que es la Justicia”.

Sobre este punto, Wolff le cuestionó a Berni que “hay gente muriendo todos los días”, a pesar de reconocer que no conoce la estadística de delitos en Provincia de Buenos Aires. “Debería conocerla. Es diputado de la provincia de Buenos Aires y es su responsabilidad conocerla”, le marcó Berni.

Finalmente, el ministro bonaerense respondió a las críticas de Wolff por sus disidencias con el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, y expresó: “El gobernador a este ministro le dio una responsabilidad, que es velar por los intereses de los bonaerenses. Yo no especulo y la política no es un club de amigos. Yo vengo a defender los intereses del pueblo bonaerense, y si me tengo que pelear con el Presidente para abajo, me peleo con quien sea porque es mi función”.