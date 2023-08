Kicillof recibió al Foro de Intendentes Radicales: suma fija y agenda abierta

El gobernador bonaerense recibió a jefes comunales en representación del partido centenario. Agenda abierta entre las partes y cómo repercutirán y se implementarán las medidas anunciadas por Nación en PBA.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, junto a la ministra de Gobierno, Cristina Álvarez Rodríguez, recibieron a cuatro jefes comunales bonaerenses en representación del Foro de Intendentes Radicales. El mandatario se juntó en Casa de Gobierno con los intendentes Gonzalo Peluso (Magdalena), Maximiliano Suescun (Rauch), Alejandro Federico (Suipacha) y José Luis Salomón, de Saladillo. Estuvieron una hora y media en el Salón de los Acuerdos. La agenda de temas resonó en dos grandes tópicos: algunos pedidos puntuales por parte de los intendentes y, por otra parte, cómo repercutirán y se implementarán las medidas anunciadas por Nación hace menos de 24 horas.

Durante la jornada del domingo, el ministro de Economía y a la vez candidato a presidente de Unión por la Patria (UP), Sergio Massa, anunció un paquete de medida para trabajadores, trabajadoras, monotributistas, jubilados, jubiladas, el sector del agro, la tarjeta Alimentar y un acuerdo de precios para los próximos meses. El impacto que ello tendrá en la provincia más poblada de la Argentina será vital.

¿Habrá suma fija en PBA?

Al respecto, y tras la reunión, el presidente del Foro de intendente Radicales e intendente de Rauch, Maximiliano Suescun, contó que sobre la suma fija, Axel Kicillof “todavía no tiene una decisión al respecto, pero bueno, quedamos en coordinarlo porque sin duda nos va a impactar”.

Este mismo lunes y antes de la reunión el partido centenario, el propio gobernador puso un manto de dudas sobres anuncio del gobierno nacional. En declaraciones periodísticas, el mandatario dijo que ”está analizando con su equipo” cómo implementar la suma fija. “Tenemos un esquema muy particular, y es que los sueldos de la Provincia de Buenos Aires, por los acuerdos que llevamos adelante con los trabajadores y trabajadoras, no han venido perdiendo con la inflación hasta ahora”, subrayó. Y agregó: “Por más que la inflación ha venido acelerándose, los acuerdos que llegamos con los trabajadores y trabajadoras de la Provincia permiten que, a diferencia de otros sectores, privados y también en algunos casos vinculados al sector público pero de otras dependencias, sí pierden con la inflación. Los trabajadores del Estado de la Provincia de Buenos Aires no han perdido con la inflación”, afirmó.

Si bien el encuentro fue meramente de gestión, la contienda electoral también es un tema que los radicales miran de reojo. Tras haber dirimido en las PASO el liderazgo de Juntos por el Cambio (JxC), Suescun reconoció que ahora “hay que amalgamar los votos de los dos espacios que forman parte de nuestro sector”, para luego “ir en busca de un voto que nos acompañó hasta hace muy poco y que obviamente se ha visto disminuido”. Sin hacer mención directa, el radical hizo referencia a los votos que JxC vio fugados hacia el espacio de Javier Milei. “Nosotros necesitamos ir por esos votos para realmente ser una alternativa competitiva, que es lo que queremos ser”, evaluó.

Agenda de Temas

Respecto de los diferentes tópicos, los intendentes afirmaron que, en materia económica, “estuvimos analizando la evolución de los recursos también y vemos cómo hay parte de los recursos que reciben los municipios que en muchos casos es el más importante, que es la coparticipación, y que fundamentalmente en los últimos dos meses no está acompañando el proceso inflacionario. Entonces eso nos va generando una estrechez financiera o económica que nos complica en algunos casos”.

El Fondo de Infraestructura Municipal (FIM), y el funcionamiento del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) y la relación para con los municipios fue otro de los temas. También repasaron diferentes obras que están en ejecución. “Con esta evolución en la inflación y con esta última devaluación importante, y la demora desde que firmamos los convenios hasta que podemos llevar a la realidad, quedamos desfasados, entonces charlamos para a ver qué hacer con eso”, detallaron los jefes comunales.

Tras la reunión en Casa de Gobierno, los intendentes radicales se reunieron con el ministro de Infraestructura, Leonardo Nardini. Con el ministro buscarán acordar mayores facilidades entre las partes para que los municipios puedan seguir ejecutando las obras diariamente.