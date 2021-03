Sergio Massa y Fernando Iglesias protagonizaron el primer cruce de la jornada

Se espera que sesión de hoy en la Cámara de Diputados sea extensa y calculan que terminará durante la mañana del domingo. Apenas una hora después del comienzo de la sesión y mientras los diputados homenajeaban a las víctimas del terrorismo de Estado perpetrado por la última dictadura, se produjo el primer cruce entre Sergio Massa y Fernando Iglesias, cuando el presidente de la Cámara se dirigió directamente al representante macrista: "¿Usted se cree gracioso? Es irrespetuoso".

Vaticinando lo que será una sesión extensa y muy discutida, en la que resaltará el debate por Ganancias, el comienzo trajo polémica después de que el diputado de la Unión Cívica Radical Facundo Suárez Lastra asegurara que no solo el gobierno de facto de Jorge Rafael Videla violó los derechos humanos sino que también se sigue haciendo con el gobernador formoseño Gildo Insfrán.

Con esa declaración, el diputado rompió el acuerdo parlamentario al que había arribado las distintas fuerzas y que indicaba que durante los discursos de homenaje a las víctimas de la dictadura de 1976 no iban a hablar sobre los otros partidos presentes. Eso mismo resaltó la diputada Gabriela Cerruti criticando a Suárez Lastra por sus palabras en contra de Insfrán. Una vez que la diputada terminó su reclamo se dio el tenso cruce entre Sergio Massa y Fernando Iglesias.

"Diputado, ¿usted se cree gracioso?", comenzó el presidente de la Cámara visiblemente molesto con Iglesias. Mientras el diputado macrista seguía a los gritos, Massa lo calificó de "irrespetuoso" y aseguró: "toda interrupción a cada uno de los oradores termina siendo irrespetuosa". El presidente de la Cámara de Diputados también le pidió a Iglesias que guardara silencio y que "así como pide que respeten el reglamento, sea respetuoso de los oradores".

El cruce de Iglesias con Alberto Fernández

No es la primera vez del año que Fernando Iglesias se cruza con un integrante del Frente de Todos. El 1 de marzo, mientras el presidente Alberto Fernández inauguraba las sesiones ordinarias en el Congreso, el diputado ultramacrista lo interrumpió a los gritos. Alberto Fernández frenó, lo observó y le lanzó un picante comentario con una chicana de por medio: "Tuvo cuatro años para hablar... ¿Por qué no me deja hablar a mí, por favor?".

El Congreso reaccionó con una ola de aplausos, mientras Cristina Fernández de Kirchner esbozaba una leve sonrisa. Claro que las redes sociales también se hicieron eco de este particular cruce y se inundaron de divertidos memes reproduciendo el momento y riéndose de Fernando Iglesias. El diputado deberá renovar su banca en las elecciones de este año, ya que fue elegido en el 2017.