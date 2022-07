Burstein: "Nisman se suicidó porque era cómplice"

El integrante de Familiares y Amigos de las víctimas del atentado a la AMIA del informe del Mossad. También responsabilizó a Patricia Bullrich, Laura Alonso y la DAIA de haberlo impulsado a seguir con la pista desmentida por el Mossad.

Sergio Burstein, integrante de Familiares y Amigos de las víctimas del atentado a la AMIA, se refirió al informe del Mossad en el que se descartó implicancias de Irán en los atentados de la mutual judia en 1994 y de la Embajada israelí en 1992, teoría que fue impulsada por Argentina, Israel y Estados Unidos. En ese marco, afirmó que el fiscal Alberto Nisman se suicidó "porque era cómplice" de las afirmaciones erróneas.

"Alberto Nisman se pegó un tiro porque era cómplice de todo esto y quienes lo empujaron a llevar esta decisión fueron tanto (las dirigentes del PRO) Patricia Bullrich, Laura Alonso, la DAIA y la AMIA, todos los que lo adoraban y le decían 'dale para adelante que te bancamos'. Nunca hubo una palabra para que no siga haciendo lo que hacían", afirmó en declaraciones a Radio Rebelde AM740.

Según el informe del servicio de inteligencia israelí, difundido por el diario estadounidense The New York Times, los ataques fueron realizados por células de la organización chiita libanesa Hezbollah, sin colaboración de funcionarios argentinos ni iraníes. En ese marco, se afirmó que Irán aprobó y financió los ataques y proporcionó capacitación y equipo, los hallazgos contradicen las afirmaciones de larga data de Israel, Argentina y Estados Unidos de que Teherán tuvo un papel operativo en el terreno.

“Israel tuvo que reconocer que mintió desde el principio - sostuvo Burstein-, y si no mintió tenía la lengua floja, porque tiró una cantidad impresionante de basura como informes de inteligencia señalando las posibilidades de que ciudadanos iraníes hayan tenido que ver con el atentado a la AMIA, añadiendo que "nunca Israel ni Estados Unidos presentaron ni una sola prueba para sustentar las acusaciones contra los ciudadanos iraníes”.

Además sostuvo que Israel contó con "la complicidad de (el juez Juan José) Galeano, de (los fiscales Eamon) Mullen y (José) Barbaccia, apoyados por la embajada paralela de Israel que tenemos que son la DAIA, la AMIA, más sectores políticos que hoy son Juntos por el Cambio", quienes apoyaron sistemáticamente todo lo que llegaba de Israel y Estados Unidos y eran todos chusmerios desde los cuales se armó durante 28 años una causa.

En ese marco, Burstein sostuvo que "hubo una asociación desde el poder judicial, desde el poder ejecutivo y desde el poder legislativo. Tienen todos nombres y apellidos", y agregó: "Si piensan van a encontrar entonces porque se pegó un tiro Nisman, porque tanto ahínco para que el memorándum no se pueda llevar a cabo. Se lo declaró inconstitucional, pese a que tenía aprobación en el Senado y en Congreso, y lo boicotearon porque iba a surgir esto"

Según recordó, que una vez aprobado el memorandum, "(el ex juez federal Rodolfo) Canicoba Corral le pidió a Nisman que transformara en prueba judiciales los informes de intelgencia, porque si iba a Irán y les tomaba declaración indagatoria a los ciudadanos iranías, no los iba a poder procesar", ya que "los informes de inteligencia no son pruebas, son chusmerios"

También denunció que el actual presidente de la DAIA Jorge Knolovits, acompañado por el dirigente del Pro Waldo Wolff, le dijeron al fallecido ex canciller Héctor Timerman "porque no te dejas de embromar con el memorándum a ver si todavia el juez tiene que viajar a Iran y despues no los puede procesar, ¿de que nos disfrazamos?". Al legislador, además, lo definió como un "diputado a costa de 85 muertos, otro impresentable, alcahuelte y vendido al mejor postor desde la comunidad judía".

Burstein lanzó que "muchos tendrán que rendir cuentas y terminar pudriéndose en la carcel porque por accion omisión son responsables de que no se sepa la verdad", agregando que "día a día siguen matando (a las víctimas) con estas mentiras, con estos tejidos para poder sostener la teoría de que Irán es el estado terrorista"

También recordó que "lo que más sufrió Héctor Timerman es el señalamiento como un mal judío, como un traidor". Según sostuvo, al ex canciller, que murió de cáncer en 2018, cumpliendo prisión preventiva acusado por supuesto encubrimiento del atentado a la mutual judía, "lo mataron aquellos familiares de las víctimas de la AMIA que dijeron que el memorándum era traición a la patria". Y lanzó: "Que se hagan cargo de que mataron a una persona bajo una mentira".

Por ultimo, Burstein sugirió que la noticia del informe del Mossad tuvo poco rebote en los medios de comunicación. “Fijate quien no la divulgó y vas a saber quienes son parte de este engaño, medios hegemónicos, comentarios, periodistas. Fijate quien no lo dice, y como decimos en la calle, es porque tiene el culo sucio”, cerró.