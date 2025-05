Sin congelamiento, todavía no hay consenso en el Senado para retrotraer el aumento

A partir de mayo, los Senadores comenzaron a cobrar cerca de 9 millones de pesos en bruto. Sin congelamientos prorrogados y sin ser votado en el recinto, la suma salarial ya está efectiva y no hay precisiones sobre si se planteará el tema en la próxima sesión de la Cámara alta.

El último congelamiento, firmado por la vicepresidenta Victoria Villarruel el 2 de enero, con el aval de los titulares de bloques de La Libertad Avanza (LLA), Frente PRO, Unión Cívica Radical (UCR), Frente Renovador de la Concordia Social, Provincias Unidas y Libertad, Trabajo y Progreso. Esta resolución de la presidencia del Senado venció el 31 de marzo.

En abril se abrió el recinto para bajar los pliegos de Manuel García- Mansilla y Ariel Lijo para jueces de la Corte Suprema y para homenajear al fallecido papa Francisco. No se planteó el tema en ninguna de las sesiones.

Tras el úlimo congelamiento, la Vice dejó en claro que no iba a volver a firmar otra resolución para evitar la suba salarial. Por el momento, no está en la orden del día para la jornada convocada para el miercoles 7. Las dietas estaban freezadas en 4,5 millones y ascenderían a más de 9 millones en bruto. En mano, serían entre 6 y 7 millones

Para que se vote en la sesión, se tiene que tener dos tercios de las voluntades de los presentes. "Seguramente presentaremos alguna nota para que se incluya", afirmaron a El Destape fuentes de la bancada oficialista de LLA. Lo que no quieren que suceda, relataron, es que si los trabajadores parlamentarios logran un aumento, por el enganche de las paritarias, les sube también a los senadores. "Tendríamos a todo el mundo en contra", alertaron.

Desde la UCR comentaron que "se están evaluando posibilidades". En el Frente PRO afirman que no hay postura definida. Uno de los críticos más fuertes al aumento fue el senador Luis Juez. El cordobés fue uno de los que había presentado una nota para que se prorrogue el segundo congelamiento, al igual que los senadores de la bancada de Por Santa Cruz.

El consenso con los dos tercios de la Cámara requiere, indefectible, acordar con el interbloque de Unión por la Patria, que ostenta 34 voluntades. Sin embargo, este bloque se mantuvo al márgen de este debate. "Para algunos es lo que corresponde y para otros está bien el desenganche. No hay acuerdo, porque sino, lo hubiesen hecho antes", comentaron en las inmediaciones de un senador peronista.

Los dos congelamientos de las dietas del Senado se dieron tras las protestas del presidente Javier Milei. Este último aumento, derivó en un nuevo hostigamiento vía redes del líder de LLA.

"Las ratas del Senado evitaron congelar su dieta, van a cobrar 9 millones de pesos con mes", señaló la leyenda de la publicación del Presidente por Instagram, que incluye una imagen por Inteligencia Artificial con dos ratas antropomórficas con remeras de Unión por la Patria levantando el brazo

A diferencia de las otras rabietas con el Senado por el tema dietas, Milei no puso a Villarruel como foco de sus agresiones. Cuando no fue el Presidente, fueron dirigentes de su riñón los que salieron a minar a la Vice, para hacer más evidente la distancia entre los ex compañeros de fórmula.

Pero además, la propia Vice se había quejado por redes sociales de ganar "dos chirolas". Milei definió a los dichos como una "frase muy desafortunada" y la ligó a lo que denomina "la casta".