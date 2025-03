Por planificación y desídia, la AGN entrará en parálisis

En la reunión de la comisión Bicameral Permanente Parlamentaria Mixta de Revisión de Cuentas, su titular, el diputado nacional de Encuentro Federal Miguél Ángel Pichetto, alertó sobre el fin de los mandatos de los representantes del Senado en la Auditoría General de la Nación (AGN). Por desidia o planificación, el órgano de control externo del Gobierno nacional quedaría en estado de parálisis; ya que al fin del período de los integrantes de la Cámara baja, se suma que Diputados hace un año que no confirmó los suyos.

La advertencia de la Bicameral Revisora de Cuentas sobre la AGN

Este jueves, el jefe de la bancada de Encuentro Federal señaló en la Bicameral que el fin del mandato de los representantes del Senado, que llegaría el 31 de marzo, derivaría en "la probable acefalía de la AGN", por lo que propuso enviar una nota a los titulares de las Cámaras, la vicepresidenta Victoria Villarruel por el Senado y Martín Menem por Diputados, para que "convoquen a los presidentes de los bloques y definan los representantes".

Pichetto además recordó que "diputados tienen un atraso mayor", ya que los mandatos de sus representantes concluyeron el 5 de abril de 2024. "Es una anomalía que hay que complementar con las dos cámaras", subrayó.

A su turno, el senador del interbloque Provincias Unidas Juan Carlos Romero advirtió que de no obtener respuesta en las dos notas, evalúan proceder con una denuncia por incumplimiento. La diputada de Unión por la Patria Luana Volnovich recordó que el gobierno de Javier Milei "está gobernando sin presupuesto".

Por otra parte, el titular de la Bicameral anunció que enviaría una nota al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, sobre la contratación de entes privados para las auditorías de empresas y entes públicos.

"No es válido, el jefe de Gabinete tiene que poner a disposición todas las actuaciones de las distintas empresas y que, independientemente de que hagan una auditoría privado, obligatoriamente la AGN tiene que intervenir", acotó.

Qué pasó con la AGN

Días antes de la asunción de Milei en 2023, el Partido Justicialista nominó a Juan Manuel Olmos para presidir la AGN, que luego fue nombrado para el cargo. El organismo de control externo del Gobierno funcionó hasta abril del año pasado con su integración total, ya que vencieron los mandatos de los tres representantes de la Cámara de Diputados.

Si bien hubo negociaciones entre oficialismo y oposición para cubrir las vacantes, se fueron diluyendo en el año legislativo. Unión por la Patria se debatía entre los nombres del massista Guillermo Michel, la ex senadora kirchnerista Virginia García y el santiagueño Carlos Lugones Aignasse.

El bloque de la Unión Cívica Radical promovía a su ex jefe de bancada Mario Negri, con respaldo de Encuentro Federal, y el PRO impulsaba al ex ministro de trabajo Jorge Triaca. LLA postulaba al ex apoderado de la lista en las elecciones 2023, Santiago Viola. La puja por estas tres sillas quedó en la nada. Desde el oficialismo desconocieron que hayan habido avances por los representantes de la Cámara baja.

"Quedó todo en foja cero", comentaron hoy desde una de las bancadas opositoras que ocupan el lote de los "dialoguistas". "Menem se esta desentendiendo para, después de las elecciones, poner a los suyos. Por eso dejan este vacío. Es grave", alertaron desde el peronismo.

Este mes vencen los mandatos de Francisco Fernández, Alejandro Nieva y María Graciela De la Rosa, electos por el Senado como su representantes. Fuentes de LLA señalan que en el bloque se debate la potencial nómina de candidatos a proponer por la Cámara alta. Desde otros bloques no dieron señales de estar hablando del tema.

Pichetto marcó esta mañana que la AGN necesita quórum para funcionar. Si bien carecía de los tres miembros por Diputado, contaban con la mitad más uno para sesionar: cuatro de siete. Con el fin del mandato de los representantes del Senado, solo quedaría con un miembro.