El Senado planifica su sesión para el jueves, en la que debatirá, entre otros, la reforma electoral, para la que La Libertad Avanza (LLA) confía en tener los votos para aprobarla. También mañana se debatirá en comisiones el proyecto de prevención de Ludopatía, que también podría ingresar al recinto.

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Reforma electoral: el poroteo que maneja LLA

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Este miércoles a las 13, se reunirán las autoridades del Senado y sus bloques para la reunión de labor parlamentaria para planificar la sesión del jueves, la última del período ordinario que finaliza el 30 de noviembre. La orden del día tendrá como principal tema la reforma electoral, que tiene como principal eje la suspensión de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Fuentes del oficialismo consultadas por El Destape ratificaron que confían en tener los votos. A los 21 de LLA, se le suman los radicales (10), el PRO (3), Provincias Unidas (2), La Neuquinidad y Despierta Chubut. En la semana se entusiasmaban con alcanzar "cuarenta clavados". Le faltarían dos, que podría provenir de los bloques que todavía no expresaron postura: Convicción Federal (3), Movimiento por Misiones (2) o Primero los Salteños.

Por la negativa, se expresará el peronismo, que logró unidad de criterio en su cúpula para sostener las PASO. El interbloque Popular juntará 25 voluntades, más el voto de Beatríz Ávila (Independencia), que responde al gobernador Osvaldo Jaldo. Si bien el tucumano llegó a buenos entendimientos con la Casa Rosada, hizo público su aval a las internas abiertas.

Otros posibles temas

Algunas fuentes consultadas no descartan que en la sesión se debata el proyecto del Super RIGI, que consiguió las firmas faltantes para obtener dictamen recién el viernes de la semana pasada. De todos modos, para que se debata en el recinto, necesitará que dos tercios del Cuerpo habiliten el debate. El temario también incluiría pliegos judiciales y proyectos de declaración pendientes.

En la sesión también se debatirá el proyecto que prorroga la vigencia del Estatuto del Periodista. La derogación de este formaba parte de la reforma laboral, que se votó a fin del año pasado. La semana pasada, a instancias del senador Justicialista Mariano Recalde, el Cuerpo votó que se debata con o sin despacho la próxima jornada el proyecto que redactó Jorge Capitanich. Solo el bloque de LLA se negó a que se trate.

Ludopatía: qué va a pasar con el proyecto

Horas antes de la reunión de labor, a las 10, se reunirá el plenario de las comisiones de Salud, Legislación General y Asuntos Penales del Senado para el debate de los proyectos sobre prevención de ludopatía. Serán catorce iniciativas, aunque una de ellas tiene media sanción de Diputados de 2025, y a fin de este mes vencería su estado parlamentario.

Fuentes de LLA confirmaron a este medio que avanzarán en cambios en el proyecto, aunque no precisaron cuáles serán. "La idea es dictaminar mañana", adelantaron. El proyecto con media sanción y estado parlamentario al límite es la que había motivado el reclamo de la oposición para que se trate sobre tablas en la sesión pasada.

El peronismo había pedido el tratamiento sobre tablas, pero primó la moción de LLA de que pase a comisiones. Todos los bloques aliados siguieron al oficialismo. Si el Cuerpo acepta los cambios, volvería a Diputados para que la Cámara baja ratifique o rechace las modificaciones.

Aparte de las comisiones y la reunión de labor, mañana a las 15, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, dará su informe de gestión, el primero desde que asumió el cargo. El ministro coordinador recibió 1.287 preguntas de los senadores, que salen de unificar 1.659 presentaciones.