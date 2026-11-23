El jefe de Gabinete, Diego Santili, se presentará el miércoles en el Senado a dar su informe de gestión, el primero desde que está en el cargo. El ministro coordinador recibió más de 1200 preguntas de los bloques de la Cámara alta.

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¿Cuándo irá Diego Santilli al Senado y cuántas preguntas le hicieron?

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El miércoles a las 15, Santilli dará su informe sobre la marcha del gobierno, en este caso, ante el Senado. "Va a ir con el esquema inicial de un discurso de defensa de la gestión y después responderá a las preguntas", informaron fuentes cercanas al ministro coordinador a El Destape.

El reparto temático de las consultas y su primer informe tras asumir en junio de 2026

Santilli recibió 1.287 preguntas de los senadores, que salen de unificar 1.659 presentaciones. Más precisamente, un 46% de las consultas se engloban en la temática economía, 18% en Capital Humano, 11,5% sobre Salud y 7,6% sobre Jefatura de Gabinete e Interior. El porcentaje restante de consultas, que completaron, abarca Seguridad, el Banco Central, Justicia, Defensa, Cancillería, Presidencia y Desregulación.

Las preguntas enviadas serán respondidas en un informe, al margen de las que le hagan los senadores en el recinto. El del miércoles será el primer informe de Santili desde que asumió el cargo, en junio de 2026, en reemplazo de Manuel Adorni.

¿Sobre qué temas le preguntó la oposición?

Desde el entorno de senadores peronistas adelantaron a este medio que enviaron consultas al Jefe de Gabinete sobre la deuda, educación, salud, giros de Nación a las provincias, el financiamiento universitario y de las partidas para discapacidad.

También incluyeron los casos de la estafa $Libra y las denuncias de presunta corrupción ANDIS; el vínculo del supuesto narco Fred Machado con el ex diputado José Luis Espert, el paso del ex candidato a presidente de Brasil Flavio Bolsonaro por Argentina, mientras la justicia le había pedido su pasaporte.

Rutas nacionales, represas en Santa Cruz y RIGI en Salta: el reclamo del interior al jefe de Gabinete

Por el lado del radicalismo, comentaron que las preguntas al ministro coordinador se centrarán en las obras y el estado de las rutas nacionales.

Esta preocupación también la plantearon otros bloques provinciales, como Movere Santa Cruz, que también consultará sobre las represas en su provincia. En el caso de Primero los Salteños, pedirán precisiones al Jefe de Gabinete sobre obras en su provincia, fundamentalmente relacionadas con energía, y el RIGI y su última reglamentación.