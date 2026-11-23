El Congreso encarará la última semana de sesiones ordinarias del año, en la que La Libertad Avanza (LLA) confía en que puede darle media sanción al proyecto de reforma electoral en el Senado. La Cámara alta, además, tendrá el debut del jefe de Gabinete, Diego Santilli, con su primer informe de gestión. Sin embargo, en Diputados todavía no tiene certezas sobre si están los aliados conformes como para que acompañen el presupuesto 2027.

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¿Tiene LLA los votos en el Senado para aprobar la reforma electoral y eliminar las PASO?

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El jueves es el día en el que el oficialismo espera debatir la reforma electoral en el Senado. El miércoles pasado consiguió dictamen luego de que tres senadores, Alejandra Vigo, Carlos "Camau" Espínola (Provincias Unidas) y Flavio Fama (Unión Cívica Radical), aportaran suspenso a la firma del expediente, cuyo eje para los hermanos Milei es la eliminación de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Los encargados de juntar los votos adentro y afuera del Senado para la Casa Rosada comenzaron a rastrearlos. Fuentes cercanas a la jefa de la bancada de LLA, Patricia Bullrich, señalaron que esta los "estuvo buscando" en la tarde. Fama, incluso, había dejado el edificio de la Cámara alta. "Negociación política", se limitaron a decir desde el entorno Santilli cuando se le consultó si tuvo algún llamado para con los tres que faltaban firmar.

La reforma electoral ya había tambaleado cuando se avanzó en la posibilidad de que se instalaran listas colectoras en la Boleta Única de Papel. Ese gran bonete circuló entre el martes y el miércoles entre el oficialismo y los gobernadores radicales. Un día pasó entre el anuncio en la Comisión de Asuntos Constitucionales y su eliminación.

Pero más allá del sobresalto, voces que pueden hablar en nombre de Santilli confiaron a El Destape en que tienen los votos para aprobar la reforma electoral y que pase a Diputados para el período extraordinario de diciembre. Fuentes bullrichistas se habían aventurado a vaticinar la semana pasada: "Cuarenta votos clavados". Un integrante de la bancada Justicialista se resignó a que la Casa Rosada ya tiene los votos.

En una matemática caprichosa, se puede sumar a los bloques que pusieron la firma, LLA, Unión Cívica Radical (UCR), Provincias Unidas, más el PRO, que adelantó que acompañará a instancias de sus gobernadores, la chubutense Edith Terenzi, que responde al mandamás amarillo Ignacio Torres, y Julieta Corrozza de La Neuqunidad, que actúa bajo las órdenes del jefe provincial, Rolando Figueroa, que ya expresó que las PASO son un "costo para la sociedad". La cuenta da 38, los necesarios para el quórum y aprobación, si es que no se ausenta nadie.

Pese a las reuniones de la cúpula peronista para sostener la continuidad de las PASO, el interbloque Popular apenas puede juntar 25 voluntades, más el voto de Beatríz Ávila (Independencia), que responde al gobernador Osvaldo Jaldo. Si bien el tucumano llegó a buenos entendimientos con la Casa Rosada, hizo público su aval a las internas abiertas.

Mientras tanto, esconden sus cartas Carolina Moisés, Sandra Mendoza y Guillermo Andrada (Convicción Federal), Natalia Gadano, José María Carambia (Por Santa Cruz), Carlos Arce, Sonia Rojas Decut (Movimiento por Misiones) y Flavia Royón (Primero los Salteños). Hay ocho votos en el aire.

Estatuto del Periodista, informe de Santilli y ludopatía: la agenda cargada de la Cámara alta

Esa sesión, todavía no convocada, tendrá, además, el tratamiento del proyecto que prorroga la vigencia del Estatuto del Periodista. La derogación de este formaba parte de la reforma laboral, que se votó a fin del año pasado.

La semana pasada, a instancias del senador Justicialista Mariano Recalde, el Cuerpo votó que se debata con o sin despacho la próxima jornada el proyecto que redactó Jorge Capitanich. Solo el bloque de LLA se negó a que se trate.

El miércoles a las 15, el Senado recibirá a Santilli, que dará su primer informe de gestión desde que reemplazó en la jefatura de gabinete a Manuel Adorni. Según comentaron desde su entorno, el ministro coordinador recibió 1287 preguntas, producto de unificar 1659 iniciativas.

Una hora antes, a las 10, está prevista la convocatoria a la comisión de Salud, Legislación General y Asuntos Penales del Senado para el debate de los proyectos sobre prevención de ludopatía.

Serán catorce iniciativas, aunque una de ellas, la que había motivado el reclamo de la oposición para que se trate sobre tablas en la sesión pasada, tiene media sanción de Diputados de 2025, y a fin de este mes vencería su estado parlamentario.

Los pases de factura tras la sesión caída y la rebelión de los aliados por el Presupuesto 2027

El oficialismo de Diputados planifica la sesión en la que buscará darle media sanción al presupuesto 2027, que tuvo dictamen la semana pasada. Fuentes parlamentarias fueron cautas sobre cuándo podría ser la convocatoria, pero se estimaba que puede ser este miércoles.

La semana pasada, el oficialismo tuvo que ver cómo se le cayó una sesión, que tenía como temas principales a debatir la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina y el proyecto de "soberanía" que firmó Milei y tiene como principal promotor al asesor presidencial Santiago Caputo.

LLA poco puede hacer sin los aliados y estos se lo hicieron notar. Según trascendió, Provincias Unidas expresó su fastidio por la posibilidad de que el interbloque Fuerzas del Cambio (PRO, UCR, Movimiento de Integración y Desarrollo, Adelante Buenos Aires y Por Santa Cruz) le birlaran la última silla de los representantes del Consejo de la Magistratura por Diputados.

También había una exigencia respecto a que se debata la ley de biocombustibles, que tiene media sanción del Senado. También es público que el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) está en contra de la reforma electoral que se debate en el Senado, ya que el proyecto exige mayor cantidad de avales para la presentación de candidaturas.

El peronismo de Diputados festejó que se haya caído la sesión con un temario mayoritariamente opositor. También se festejaba del otro lado del edificio, ya que desde las huestes bullrichistas se ilusionaban con ser ellos quienes den la buena noticia del día a los Milei con el dictamen de la reforma electoral. Santiago Caputo descargó su furia en el plano de las redes, con su ejército de hostigadores virtuales haciéndole la segunda. "No lo ví muy triste a Menem cuando se cayó la sesión", se burló una voz de la oposición, en alusión a la tirria entre el clan riojano y el sector del asesor presidencial, que no tiene defensores de sus proyectos en el Congreso.

Las exigencias de los aliados y la bronca por los trolls

"Todo está difícil en este contexto", sintetizaron fuentes parlamentarias. Pero además, los aliados no se muestran convencidos de sancionar el presupuesto 2027. Desde Provincias Unidas avisan que hoy por hoy "votan todos en contra" en la bancada, pero señalaron que todavía falta una "negociación entre los cordobeses y los santafesinos del PRO".

"No nos dieron nada", se quejaron desde Argentina Federal. La bancada que une a salteños y misioneros exigió obras de infraestructuras para pasos internacionales, ciencia y tecnología, la ley de Bosques y cajas previsionales. En el caso del MID, masticaban bronca por haber sido atacados por trolls tras la sesión caída de la semana pasada. "Si nos siguen tirando misiles, muy predispuestos a votarlo no vamos a estar", advirtieron.

Del lado del radicalismo, creen que puede continuar la negociación, pero el acompañamiento está garantizado. En el PRO sostienen que propondrán "mejoras que están en conversación", pero acompañan "el espíritu general".

De la "inflación dibujada" al ajuste en discapacidad: el rechazo peronista al Presupuesto 2027

Como lo manifestó en las comisiones, Unión por la Patria no acompañará el presupuesto 2027. Según argumentaron voces de la bancada que preside Germán Martínez, rechazan el "dibujo de la proyección de inflación", están trabajando en un "plan de obras públicas de las provincias" y denunciaron la "falta de financiamiento" de organismos como el INTI o el INTA.

Del otro lado del edificio, el bloque peronista del Senado advirtió sobre el sostenimiento económico de las emergencias en discapacidad, mientras se debatía este proyecto. "No podemos dejar que esta ley sea letra muerta. La semana que viene Diputados tratará el presupuesto 2027. Hay partidas creadas para garantizar el financiamiento de esta ley. Lo que no hay son fondos para que funcione correctamente esta ley", advirtió el senador Pablo Bensusán.