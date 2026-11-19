El Senado le dio sanción definitiva al proyecto de ley de Discapacidad, de manera unánime, pese a las dudas sobre si habrá financiamiento en el presupuesto 2027. Antes, sin embargo, La Libertad Avanza (LLA) y los aliados rechazaron habilitar el debate de la ley de regulación de las apuestas online y prevención de la ludopatía, que viene con media sanción de Diputados y que puede perder estado parlamentario a fin de mes. El texto se debatirá en comisiones la semana que viene.

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El Senado aprobó el proyecto de emergencia en discapacidad

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La Cámara alta le dio sanción definitiva al proyecto de emergencia en discapacidad por la votación de los 71 senadores presentes. Afuera del edificio del Congreso, familiares e integrantes del colectivo de discapacidad se apostaron en las inmediaciones

"Con la aprobación, vamos a evitar el vacío legal en el que entraríamos el 1ro de enero del 2027", remarcó el senador de LLA Agustín Monteverde, miembro informante por el oficialismo del proyecto.

"La única manera de salir de la emergencia es con reglas estables, generando previsibilidad. Si se prorroga año tras año, lo que se genera es incertidumbre para los beneficiarios y los prestadores. No representa absolutamente ningún recorte y es resultado de un amplio consenso en Diputados y el plenario en el Senado", sentenció.

El peronismo, bloque opositor mayoritario, acompañó el proyecto, aunque exigió que el Gobierno debe garantizar la financiación de las pensiones. "No podemos dejar que esta ley sea letra muerta. La semana que viene Diputados tratará el presupuesto 2027. Hay partidas creadas para garantizar el financiamiento de esta ley. Lo que no hay son fondos para que funcione correctamente esta ley", advirtió el senador Justicialista Pablo Bensusán.

Luego, su compañero de bancada Martín Soria recordó que Javier Milei había vetado la primera emergencia en discapacidad, el Congreso insistió, y luego el presidente "suspendió su aplicación para determinar de dónde iban a salir los recursos".

"Si estamos tratando este proyecto, no es por la voluntad del oficialismo, sino por las movilización de las personas con discpacidad, a las familias y las organizaciones y la oposición", remarcó.

Por su parte, el senador de la Unión Cívica Radical (UCR) Maximiliano Abad destacó que "se haya llegado a un acuerdo que trasciende la emergencia y da una respuesta a las personas con discapacidad" y afirmó que "esta ley es un acuerdo que establece medidas concretas para las familias, para los profesionales y para las instituciones".

El proyecto sobre Discapacidad aprobado en la Cámara baja tiene origen en un dictamen del oficialismo, que copió gran parte de la propuesta de la oposición dura, extrajo del texto la palabra "emergencia", y aceptó modificaciones de los aliados.

Para acceder a la pensión inembargable para toda persona sin suficientes recursos propios, no amparada por un régimen de previsión y de setenta años de edad o más años, o imposibilitada para trabajar, o con discapacidad, tendrá que cumplir con la acreditación del Certificado Único de Discapacidad (CUD); no percibir ingresos económicos netos iguales o superiores a dos salarios mínimos vitales y móviles de forma individual, no estar amparado el peticionante por un régimen de previsión, retiro permanente o pensión de carácter contributivo o no contributivo, ni encontrarse percibiendo la asignación universal por hijo con discapacidad, ni la asignación familiar por hijo con discapacidad y aprobar la evaluación socioeconómica según los criterios y mecanismos de evaluación que establezca la reglamentación en articulación con el Consejo Federal de Discapacidad, implementados en formatos accesibles.

Por otra parte, establece que la Pensión no contributiva por invalidez laboral y Pensión No Contributiva por Discapacidad, ascenderán a un equivalente al 70% por ciento del haber mínimo jubilatorio garantizado, al que hace referencia la Ley Nacional del Sistema Integrado Previsional Argentino, sus modificatorias y complementarias, actualizado de conformidad a lo establecido por el ordenamiento jurídico vigente en la materia.

LLA y aliados rechazaron tratar en la sesión el proyecto de Ludopatía: cuándo se tratará

El Senado rechazó el debate sobre tablas del proyecto de prevención de Ludopatía. La propuesta del peronismo necesitaba de los dos tercios, ya que no formaba parte de la orden del día. La iniciativa para que se debata en el recinto tuvo 28 votos a favor y 40 en contra, estos últimos de LLA (a excepción del senador Luis Juez) y los aliados.

"No podemos tener el corazón tan duro y no escuchar para salvar a estos timberos, a estos tahures y apostadores que les están sacando el dinero a nuestros jóvenes y haciendo bolsa la economía familiar, porque hasta usan la tarjeta de los padres y cuando se envician es una desgracia total para la familia. No podemos mirar para otro lado", se quejó el jefe del interbloque Popular, José Mayans.

LLA pidió el pase a las comisiones para la semana que viene y prometió debatirlo. "No vamos a votar de forma express sin dictamen, porque tenemos cosas para aportar al proyecto", indicó la jefa de la bancada de LLA, Patricia Bullrich.

La ex ministra se cruzó con la senadora Justicialista Lucía Corpacci que "dejen de pensar en los negocios que tiene cada uno". "No se lo voy a aceptar", protestó Bullrich.

En cambio, se votó, a instancias del bloque de la UCR, una moción de preferencia para que el proyecto se trate, con o sin despacho, en la próxima sesión. Los 70 senadores presentes votaron a favor. El texto, que tiene media sanción de Diputados, pierde estado parlamentario a fin de mes.

Estatuto del Periodista: aprobaron moción para que se debata la prórroga

El Senado aprobó una moción de preferencia, con o sin despacho, para que se debata en la próxima sesión el proyecto de prórroga del Estatuto del Periodista.

La votación solicitada por el senador Justicialista Mariano Recalde obtuvo 48 votos a favor y 20 en contra, por lo que superó los dos tercios. Los rechazos provinieron todos del bloque de LLA. El proyecto que se debatirá la semana que viene, redactado por Jorge Capitanich, propone que se prorrogue por un año la vigencia del Estatuto del Periodista.

El Estatuto del Periodista caduca a fin de este año, a raíz de lo votado en la ley de reforma laboral. Las iniciativas referidas al tema se encuentran en la comisión de Trabajo, cuya titular, la senadora de LLA Cármen Álvarez Rivero, se niega a abrir.