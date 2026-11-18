Después de horas de negociaciones y cuando parecía que no conseguían dictamen para la reforma política esta tarde, La Libertad Avanza en el Senado logró las tres firmas que le faltaban para llegar a 11 y llevar el proyecto al recinto el próximo jueves. Las tres firmas en disidencia que se sumaron fueron las de Camau Espínola, Alejandra Vigo y Flavio Fama.

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La demora en la firma, en disidencia, de Vigo fue porque "aguardaba instrucciones del gobernador Martín Llaryora", según informaron desde el entorno de la cordobesa.

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Las firmas que estuvieron en duda hasta último momento

La comisión de Asuntos Constitucionales tiene 19 integrantes y LLA necesitaban diez firmas para el dictamen. El oficialismo aportó seis propios (Patricia Bullrich, Agustín Coto, Belén Montes de Oca, Ivanna Arrascaeta y Luis Juez).

Quienes acompañaron al oficialismo en las firmas fueron los radicales Eduardo Vischi y Rodolfo Suárez. En LLA esperaban que rubricara el dictamen el senador de Provincias Unidas Carlos "Camau" Espínola, aunque desde su entorno afirmaban que todavía no había puesto el gancho.

Las otras opciones del oficialismo eran Alejandra Vigo (Provincias Unidas) y Flavio Fama (Unión Cívica Radical), quienes terminaron acompañando.

El interbloque Popular, con sus siete firmas, lideraba el rechazo al expediente. El senador Jorge Capitanich había llevado una gigantografía de una BUP para graficar la escasa claridad de la redacción de las colectoras. Al lote de los votos en contra se le sumaba Beatríz Ávila, de Independencia, cuyo jefe político, el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, expresó su negativa a eliminar las PASO.

Bullrich, jefa de bloque de LLA, anunció en la reunión de la comisión los cambios, que incluyó la eliminación de las listas colectoras. Para esto, pidió un cuarto intermedio para negociar con los bloques aliados. Pasadas las 16.30, apenas se congregaron algunos senadores. Coto, titular de Asuntos Constitucionales, informó que hicieron circular el dictamen.

Descalabro oficialista y críticas del peronismo

La aparición de las colectoras en el proyecto había desequilibrado el poroteo oficialista. Según observaron voces cercanas a Bullrich, había una diferencia entre los votos para suspender las PASO y los que apoyaban la utilización de distintas listas que apoyen a un candidato a presidente. La presidenta de la bancada mantiene una guerra silenciosa con el encargado de recolectar los votos con los gobernadores, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, por quién tiene el poroteo más fino.

¿Quién instaló las colectoras en el proyecto? Varias voces del oficialismo aclararon que fue idea de los gobernadores radicales. Desde el entorno de algunos senadores boinas blancas responsabilizaron a "los Menem", Martín y "Lule", laderos de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. Fuentes parlamentarias de consulta habitual negaron que los riojanos hayan tenido que ver.

"Se reune la mesa politica, la silla política, la mesita de luz política y cambia lo que tenemos que tratar", se quejó el senador de Justicia Social Federal Fernando Salino, en referencia a los cambios de última hora de LLA a la reforma electoral. El puntano fue una de las voces del peronismo que se quejó de la efímera aparición de las colectoras.

Coto le dio la razón y consideró que hacer cambios en el recinto sería de "pésima técnica legislativa". La karinista Nadia Márquez lo increpó en el medio de la comisión.

En la horas posteriores, comenzaron a circular las dudas sobre si el oficialismo había logrado el dictamen en la jornada de hoy. A través de su cuenta de X, el diputado de LLA Damián Arabia, cercano a Bullrich, había anunciado que estaba el dictamen de la reforma electoral. Después, tuvo que modificar la publicación y señalar que habían pasado a la firma.

Minutos antes de que se pase a la firma el dictamen, en declaraciones a Radio Rivadavia, la senadora María Emilia Orozco anheló que espera que Bullrich "no" ponga en riesgo la reelección de Javier Milei. El propio presidente, en una entrevista con A24, descartó la posibilidad de echar a su jefa de bloque. "Es mi socia política", bramó.

Reforma electoral: cuáles son los nuevos cambios que propuso LLA

En la reunión de Asuntos Constitucionales, Bullrich anunció los cambios al proyecto de reforma electoral. "Hemos decidido dejar afuera el sistema de adhesiones y el sistema D'Hont", explicó la jefa de la bancada de LLA, para informar que se excluyeron las colectoras.

Luego, se anunció que se restringió al 50% la publicidad electoral en radio y televisión. Además, se propuso agregar un artículo que estipula que, si hay elecciones provinciales o municipales que se realicen el mismo día que las nacionales, las categorías locales puedan incorporarse a la BUP.

En el caso de los parlamentarios del Mercosur, se propuso que los 24 que van por distrito los elijan las legislaturas provinciales y los 19 que se eligen por distrito único, 12 vayan por Diputados y 7 por el Senado.

El debate presidencial estará a cargo de la Cámara Nacional Electoral y será solo para el ballotage. En los cambios promovidos en la tarde, desde el oficialismo afirmaron que será obligatorio y no voluntario, como se proponía inicialmente.

Finalmente, Bullrich dejó abierto al debate la derogación del artículo 71 del Código Electoral, "que restringe la vida comercial, cultural y social los días de elecciones". "Si quieren avanzar la veda de la palabra, porque hoy las redes sociales terminan siendo un engaño, podemos ir a anular la veda en todo sentido", planteó.