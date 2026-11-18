En la comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, la jefa de la bancada de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, anunció más cambios en el proyecto de reforma electoral, que incluyeron la marcha atrás con las colectoras en la Boleta Única de Papel (BUP). Luego, la reunión pasó a un cuarto intermedio para acordar los cambios con los bloques aliados.

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¿Qué cambios aceptó La Libertad Avanza en la Boleta Única?

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"Hemos decidido dejar afuera el sistema de adhesiones y al sistema D'Hont", explicó la jefa de la bancada, que agregó: "Hemos escuchado las distintas miradas y hemos decidido volver al sistema de un ciudadano - un voto y al sistema D'Hont y el proporcional".

En el borrador presentado ayer, se habían vuelto a incluir las colectoras. Si bien había algunos votos aliados a favor, el oficialismo ponía en juego el apoyo a la suspensión de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), tema que obsesiona al gobierno de Javier Milei.

Por otra parte, se anunció que se dejó "en un 50% en radio y televisión la publicidad electoral". Este punto, señalaban ayer en el oficialismo, estaba sujeto a discusiones.

¿Cómo se elegirán los parlamentarios del Mercosur con la nueva propuesta?

En el caso de los parlamentarios del Mercosur, se propuso que los 24 que van por distrito los elijan las legislaturas provinciales y los 19 que se eligen por distrito único, 12 vayan por Diputados y 7 por el Senado. En el borrador de ayer, se establecía que

Además, se propuso agregar un artículo que estipula que, si hay elecciones provinciales o municipales que se realicen el mismo día que las nacionales, las categorías locales puedan incorporarse a la BUP.

¿Se elimina la veda electoral? El planteo de Bullrich en el debate.

Finalmente, Bullrich dejó abierto al debate la derogación del artículo 71 del Código Electoral, "que restringe la vida comercial, cultural y social los días de elecciones". "Si quieren avanzar la veda de la palabra, porque hoy las redes sociales terminan siendo un engaño, podemos ir a anular la veda en todo sentido", planteó.

"Tenemos muchos detalles que tenemos que corregir", sintetizó la ex ministra de Seguridad. El titular de la comisión de Asuntos Constitucionales, Agustín Coto, aceptó la propuesta de un cuarto intermedio para las 16.30 para afinar la redacción y la firma del dictamen.