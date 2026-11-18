El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, se refirió a la embestida del Poder Ejecutivo nacional para suspender o eliminar las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y advirtió sobre el impacto que tendría la medida dentro de la estructura opositora.

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En declaraciones a El Destape radio, el funcionario bonaerense aseguró que, en caso de concretarse la reforma electoral impulsada por la Casa Rosada, "el peronismo se va a organizar sin PASO", pero remarcó que ese camino resultará "más costoso, más complejo y menos democrático".

Bianco denunció que la administración nacional encabeza una ofensiva para cooptar respaldos parlamentarios en pos de cancelar las primarias. "El Gobierno está apostando fuertísimo haciendo todo tipo de ofertas a gobernadores o sectores de peronismos provinciales", sostuvo el ministro, al tiempo que remarcó que el intento de modificar las reglas de juego responde a una estrategia deliberada.

"Tienen un objetivo político que es eliminar las PASO. La eliminación o la suspensión tiene como único objetivo que la oposición no se pueda organizar", consideró. Pese a la incertidumbre institucional, el ministro insistió en que las PASO representan "el mejor sistema para dirimir candidaturas al interior" de las fuerzas políticas.

El debate en torno a las primarias coincidió con las repercusiones tras el acto por el Día de la Militancia realizado en el teatro Otamendi del municipio de San Fernando. En dicho encuentro, promovido por el referente del Frente Renovador Sergio Massa y el dirigente del peronismo porteño Juan Manuel Olmos, se congregaron entre 300 y 400 referentes de diversos sectores para dar muestras de articulación frente a las políticas del Gobierno nacional, aunque estuvo marcado por la ausencia del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y de los dirigentes del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), quienes no fueron convocados.

Al evaluar el evento de San Fernando, Bianco restó dramatismo a la falta de invitación a Kicillof y ratificó la necesidad de consolidar la unidad opositora. "Me parece bien que dirigentes de algunos sectores del peronismo se encuentren, sobre todo porque la consigna era construir un frente anti-Milei", expresó el ministro. En esa línea, recordó que en la provincia de Buenos Aires la gestión provincial viene convocando a multisectoriales desde comienzos de 2024 para confrontar el modelo económico libertario.

En tanto, desmintió que el plenario tuviera una impronta adversa a la figura del gobernador: "No fue un acto anti Kicillof. Muchos de los dirigentes que estuvieron ayer estuvieron en actos y actividades que organizamos nosotros", puntualizó al señalar la presencia compartida de intendentes de la provincia en distintas convocatorias institucionales y políticas.

Crisis en el sistema sanitario y denuncias por fondos de infraestructura

Más allá de la agenda electoral y partidaria, el titular de la cartera de Gobierno trazó un severo diagnóstico sobre las consecuencias sociales de la desregulación económica dispuesta por la gestión de Javier Milei. Bianco apuntó contra la liberación de precios en insumos esenciales y prestaciones médicas como el detonante de un colapso generalizado.

"Apenas comenzó el gobierno de Milei, se desregularon los precios de los medicamentos, se desregularon los precios de los distintos tratamientos médicos y eso llevó a que aumenten muchísimo los costos de las prestaciones. Eso impactó muy fuertemente en la salud pública, en los hospitales municipales y provinciales, pero también le generó un agujero financiero a las obras sociales, a las prepagas y a las clínicas privadas", detalló.

El ministro enfatizó que este esquema provocó el cierre paulatino de efectores privados y la sobrecarga inmediata de las instituciones provinciales y municipales. "Desde que llegó Milei, nosotros no paramos de ver cómo se funden las clínicas privadas", señaló Bianco, objetando el discurso oficialista sobre la privatización del sector.

Además, Bianco insistió en el reclamo a la Nación por la retención y paralización de partidas específicas destinadas a obras públicas en el territorio bonaerense. El ministro denunció la apropiación indebida de la recaudación derivada del impuesto a los combustibles que la normativa vigente destina de manera directa al desarrollo de infraestructura hídrica.