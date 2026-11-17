La Libertad Avanza (LLA) inició la reunión de la comisión de Asuntos Constitucionales del Senado con la certeza de que no iba a tener dictamen hoy. El oficialismo pidió un cuarto intermedio para continuar con las negociaciones con los bloques aliados para que acepten las modificaciones al texto enviado por la Casa Rosada, que incluye, entre otros puntos, la suspensión de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), establece listas colectoras provinciales, una versión de Ficha Limpia y la desregulación el control a los aportes a los partidos políticos, entre otros.

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Apenas iniciada la reunión de Asuntos Constitucionales, su titular, el senador de LLA Agustín Coto, adelantó que no había "voluntad de buscar el dictamen" y adelantó que se iba a pedir un cuarto intermedio hasta mañana, que se levantará a las 12.

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