A días de la llegada del papa León XIV, la oposición en el Congreso se sumó a la presión de la Iglesia para que La Libertad Avanza (LLA) le dé impulso a un proyecto para la regulación de apuestas online y prevención de ludopatía; una iniciativa que, cuando tuvo media sanción en Diputados, en el gobierno habían adelantado que el presidente Javier Milei iba a vetar.

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Presión cruzada: la oposición y la Iglesia unen fuerzas contra la ludopatía

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Los diputados Victoria Tolosa Paz, Paula Penacca, Fernanda Miño, José Glinski, Horacio Pietragalla, Pablo Yedlin, Ramiro Gutiérrez, Marcelo Barbur, Matías Molle (Unión por la Patria), Mónica Frade (Coalición Cívica), Karina Mauriera (La Neuquinidad) y Bernardo Biella (Argentina Federal) a senadores de LLA Ivanna Arrascaeta, Nadia Márquez y Gonzalo Guzmán para concertar una reunión para "intercambiar acerca de la situación actual del expediente y de las posibilidades de dar continuidad al proceso legislativo iniciado en 2024, ante la preocupación que genera el transcurso del tiempo sin que se haya podido completar su tratamiento parlamentario".

Arrascaeta, Márquez y Guzmán son titulares de las comisiones de Salud, Legislación General y Justicia y Asuntos Penales, respectivamente. Dos de los diputados pidieron la reunión y señalaron a El Destape que todavía no tuvo respuestas de parte de los senadores.

¿Por qué el proyecto contra la ludopatía puede perder estado parlamentario?

Ya en la última sesión del Senado, Lucía Corpacci había presentado una moción de preferencia para que se trate con dictamen el proyecto (en sesiones ordinarias o extraordinarias), a la vez que alertó que en noviembre de este año la iniciativa pierde estado parlamentario.

"No dejen que perezca en la sombra": el duro llamado de la Iglesia al Congreso

"La historia sigue así: llega el Santo Padre, votan el proyecto con un par de cambios, se va el Santo Padre, vuelve a Diputados... vence periodo de sesiones ordinarias... el Presidente no lo incluye en extraordinarias... el Santo Padre ya habrá regresado y, con un "gesto" salimos del paso. Recaudar es lo primero", se quejó Frade a través de X tras la aprobación de la moción, que no garantiza el tratamiento en comisiones.

El pedido de los diputados se da un mes después de que la Pastoral Social envió a la titular del Senado, la vicepresidenta Victoria Villarruel, y a los senadores, para que "asuman la responsabilidad que el pueblo argentino les ha confiado, que retomen de inmediato el tratamiento del proyecto, que generen los acuerdos necesarios y que hagan todo lo que esté a su alcance para que pueda convertirse en ley".

"No dejen que este proyecto de ley, que puede traer alivio y protección a sus ciudadanos y familias, perezca en la sombra de la desidia y la indiferencia", reclamaron en el texto, en el que recordaron las palabras de Papa León XIV, en la que afirmó que "debemos evitar ‘la idolatría del lucro que sacrifica a los débiles’".

De la media sanción a la amenaza de veto: la postura de La Libertad Avanza

El proyecto de Ludopatía había tenido media sanción en la Cámara baja en noviembre de 2024. En esa oportunidad, LLA había votado en contra. Al otro día, según había reportado este medio, en Casa Rosada habían informado que, en un supuesto caso de que el Senado lo aprobara, Milei iba a vetar la ley, la que tildaron de "extremadamente comunista y delirante". Para ese entonces, habían anunciado que estaban trabajando en un proyecto solo de ludopatía infantil.

La iniciativa contra la ludopatía del Ejecutivo fue enviada al Senado en mayo de este año. Sin embargo, este expediente no tuvo movimiento en las comisiones a las que fue girado: Salud, Legislación General y Justicia y Asuntos Penales.