El Senado aprobó con 48 votos a favor el tratamiento de la prórroga del Estatuto del Periodista Profesional (Ley 12.908), que será debatido la próxima semana, pese a la negativa del bloque de La Libertad Avanza en Cámara Alta. La iniciativa busca garantizar la continuidad de los derechos laborales, la estabilidad y las condiciones laborales de los trabajadores de prensa por un año más.
Hace unas semanas, los reclamos de los trabajadores del sector para dar debate al nuevo Estatuto del Periodista en comisiones del Senado pusieron en el foco a la legisladora libertaria Carmen Álvarez Rivero, actual presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado.
Los reclamos apuntan a la actualización o prórroga del Estatuto del Periodista, cuya derogación fue establecida a través de la reforma laboral a partir del 1 de enero 2027. Además, habían presentado una solicitud formal dirigida a la senadora y a los legisladores que la integran la comisión para que debatan, ya que la inacción parlamentaria podría terminar en un vacío legal y, según denuncian desde SiPreBa, "terminar exponiendo al periodismo en una situación de vulnerabilidad mayor a las presiones políticas, económicas y judiciales".
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¿Quiénes votaron en contra de tratar la prórroga?
El bloque de La Libertad Avanza (LLA), presidido por Patricia Bullrich, votó en contra de tratar la prórroga, entre los que se encuentran:
- Abdala, Bartolomé Esteban
- Almeida, Romina María
- Álvarez Rivero, Carmen
- Arrascaeta, Ivanna Marcela
- Atauche, Ezequiel
- Coto, Agustín Pedro
- Fullone, Enzo Paolo
- Facundo Bedia, Vilma
- Benegas Lynch, Joaquín Alberto
- Bullrich, Patricia
- Godoy, Juan Cruz
- Guzmán Coraita, Gonzalo
- Juez, Luis Alfredo
- López, Claudia Cecilia
- Olivera Lucero, Bruno Antonio
- Orozco, María Emilia
- Paoltroni, Francisco Manuel
- Marquez, Nadia Judith
- Monte de Oca, María Belén
- Monteverde, Agustín Aníbal
La normativa, vigente desde 1946, establecía las condiciones laborales específicas de los trabajadores de prensa en la Argentina. La eliminación de ese régimen quedó contemplada en la reforma laboral promovida por el gobierno de Javier Milei y reabrió el debate sobre la continuidad de los derechos particulares del sector y las consecuencias que la medida podría tener sobre la libertad de expresión.
¿Quiénes votaron a favor de tratar la prórroga?
- Abad, Maximiliano
- Andrada, Guillermo
- Arce, Carlos Omar
- Bahl, Adán
- Bensusán, Daniel
- Corroza, Julieta
- Capitanich, Jorge
- Carambia, José
- Cervi, Mario Pablo
- Corpacci, Lucia
- Cristina, Andrea
- De Pedro, Eduardo
- Di Tullio, Juliana
- Espínola, Carlos
- Fama, Flavio Sergio
- Gadano, Natalia
- Galaretto, Eduardo
- Giménez Navarro
- Goerling Lara, Enrique
- González, María
- Huala, María
- Juri, Mariana
- Kirchner, Alicia
- Kroneberger, Daniel
- Lewandowski, Marcelo
- Linares, Carlos
- López, Cándida
- López, María Florencia
- Losada, Carolina
- Manzur, Juan Luis
- Mayans, José
- Mendoza, Sandra
- Moisés, María
- Moreno, Elia
- Neder, José Emilio
- Recalde, Mariano
- Rejal, Jesús
- Rojas Decut, Sonia
- Royon, Flavia
- Salino, Fernando
- Schneider, Silvana
- Soria, Martín
- Terenzi, Edith
- Uñac, Sergio
- Valenzuela, Mercedes
- Vigo, Alejandra
- Vischi, Eduardo
- Zamora, Gerardo