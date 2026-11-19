El Senado aprobó con 48 votos a favor el tratamiento de la prórroga del Estatuto del Periodista Profesional (Ley 12.908),​ que será debatido la próxima semana, pese a la negativa del bloque de La Libertad Avanza en Cámara Alta. La iniciativa busca garantizar la continuidad de los derechos laborales, la estabilidad y las condiciones laborales de los trabajadores de prensa por un año más.

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Hace unas semanas, los reclamos de los trabajadores del sector para dar debate al nuevo Estatuto del Periodista en comisiones del Senado pusieron en el foco a la legisladora libertaria Carmen Álvarez Rivero, actual presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado.

Los reclamos apuntan a la actualización o prórroga del Estatuto del Periodista, cuya derogación fue establecida a través de la reforma laboral a partir del 1 de enero 2027. Además, habían presentado una solicitud formal dirigida a la senadora y a los legisladores que la integran la comisión para que debatan, ya que la inacción parlamentaria podría terminar en un vacío legal y, según denuncian desde SiPreBa, "terminar exponiendo al periodismo en una situación de vulnerabilidad mayor a las presiones políticas, económicas y judiciales".

¿Quiénes votaron en contra de tratar la prórroga?

El bloque de La Libertad Avanza (LLA), presidido por Patricia Bullrich, votó en contra de tratar la prórroga, entre los que se encuentran:

Abdala, Bartolomé Esteban

Almeida, Romina María

Álvarez Rivero, Carmen

Arrascaeta, Ivanna Marcela

Atauche, Ezequiel

Coto, Agustín Pedro

Fullone, Enzo Paolo

Facundo Bedia, Vilma

Benegas Lynch, Joaquín Alberto

Bullrich, Patricia

Godoy, Juan Cruz

Guzmán Coraita, Gonzalo

Juez, Luis Alfredo

López, Claudia Cecilia

Olivera Lucero, Bruno Antonio

Orozco, María Emilia

Paoltroni, Francisco Manuel

Marquez, Nadia Judith

Monte de Oca, María Belén

Monteverde, Agustín Aníbal

La normativa, vigente desde 1946, establecía las condiciones laborales específicas de los trabajadores de prensa en la Argentina. La eliminación de ese régimen quedó contemplada en la reforma laboral promovida por el gobierno de Javier Milei y reabrió el debate sobre la continuidad de los derechos particulares del sector y las consecuencias que la medida podría tener sobre la libertad de expresión.

¿Quiénes votaron a favor de tratar la prórroga?