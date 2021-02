Kicillof entregó patrulleros a Escobar y ya son el doble de los que dio Vidal

Por segundo día consecutivo, Axel Kicillof entregó patrulleros a distritos del conurbano bonaerense como parte del Programa de Fortalecimiento de Seguridad. En este caso, el gobernador visitó Escobar y, junto al ministro de Seguridad, Sergio Berni, le cedieron al intendente Ariel Sujarchuk 35 vehículos equipados y blindados.

“Yo me pregunto qué hubiera pasado si en vez de pagar publicidad en las redes sociales y diarios, ponían el dinero para patrulleros, los sueldos de la policía y se dedicaban a las cosas serias y reales, en vez de trabajar en la propaganda y el verso”, disparó Kicillof durante el acto contra la gestión de la ex gobernadora María Eugenia Vidal.

Además afirmó que “hoy veo 35 patrullas blindadas y equipadas y es producto de un plan integral de seguridad para la provincia de Buenos Aires. Cuando Ariel (Sujarchuk) me dijo el día que asumimos en diciembre de 2019 que les quedaban 20 patrulleros para un municipio como Escobar, que en 4 años el distrito había recibido 18 patrulleros, me pregunté y me pregunto cómo puede la publicidad y el marketing a veces perturbar los hechos reales”.

Kicillof afirmó que “cada inversión debe atender los problemas urgentes, de la coyuntura, pero al mismo tiempo abre horizontes a cambios estructurales”, y manifestó que “vengo de un movimiento al que no le han dicho que hay que hacer propaganda, sino que la única verdad es la realidad”.

Mientras que durante los 4 años de gestión de Vidal Escobar recibió 18 patrulleros, el Ejecutivo Provincial junto a Nación le entregaron 35: “Les dimos el doble y en un año de pandemia, y eso es porque nos importa la gente, nos importa levantar el bienestar de nuestra provincia de Buenos Aires, es lo único que nos devela”.

Respecto de las críticas hacia Juntos por el Cambio, Kicillof dijo que “hoy la que es nuestra oposición nos viene a hablar de que las vacunas no sirven y después dicen que hay pocas; o que hay que dedicarse a las clases y a la educación luego de haberse enfrentado con los maestros y la escuela pública”.

En tanto recordó que “vienen de perder una elección- que por primera vez en la historia no lograron una reelección - y por 20 puntos y no oigo que esos medios que nos pedían una autocrítica, les pidan a ellos una. Mostrar la realidad no debería ofender a nadie”.