Quintela apuntó contra el Gobierno de Milei por el recorte de medicamentos a jubilados de PAMI: "Es un genocidio"

Este miércoles, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, utilizó sus redes sociales para criticar al presidente Javier Milei por los recientes anuncios relacionados con la modificación de la cobertura de medicamentos del PAMI y los nuevos requisitos para los extranjeros en el acceso a la educación superior. Desde su cuenta de X (ex Twitter), el mandatario expresó: "El Gobierno Nacional no se conforma con pulverizar las jubilaciones y negar aumentos mínimos. Ahora, arremete contra el derecho de nuestros jubilados y jubiladas a recibir medicamentos gratuitos a través del PAMI".

"Este ataque no es un simple ajuste, es un genocidio previsional disfrazado de reordenamiento que abandona, aún más, a los sectores más desprotegidos de nuestra sociedad. Obligar a los ancianos a elegir entre comer o medicarse es, como señaló el Papa Francisco, una eutanasia encubierta", remarcó el mandatario riojano en su comunicado.

En esa línea, consideró que esta medida anunciada por el Gobierno nacional es "otra muestra del desprecio profundo que Javier Milei y su gobierno sienten por los argentinos y argentinas", y remarcó: "Nuestra postura es clara: estamos del lado de los humildes, de quienes necesitan un Estado que los respalde. En cambio, el actual gobierno solo responde a los intereses de los poderosos, ensañándose con los más vulnerables".

Por otro lado, el gobernador lamentó el anuncio del arancelamiento para estudiantes extranjeros y advirtió que las justificaciones sobre esta medida se sostienen sobre "argumentos falsos". "Los estudiantes de universidades públicas ya deben ser residentes, y los pacientes extranjeros representan menos del 1% de las consultas en hospitales públicos. Este discurso no resuelve problemas, solo refuerza prejuicios y erosiona derechos", detalló Quintela.

Por último, el mandatario riojano reflexionó: "Siempre del lado de los poderosos, nunca de la gente. No es ajuste: es desmantelamiento. No es reforma: es crueldad. Milei y su gobierno han elegido construir un país para pocos, mientras la mayoría debe resignarse a sobrevivir".

El anuncio del Gobierno

El Gobierno nacional recortó la entrega de medicamentos gratuitos a jubilados y pensionados, que quedó restringido a quienes ganen menos de $ 388.500, que además deberán realizar un trámite de inscripció. Esta medida perjudicará a un universo de entre 2 y 3 millones de jubilados.

Según PAMI, algunos de sus afiliados no podrán recibir más remedios gratuitos y deberán solicitar el subsidio social para obtener los remedios con un 100% de bonificación. Entre los requisitos se destaca que deberán cobrar menos de 1,5 haberes mínimos, hoy equivalente a 389.398,14 pesos, y no pueden estar afiliados también a una prepaga. Quienes no cumplan con esas exigencias no tendrán más los medicamentos gratis ni podrán comprarlos con descuento.

En cuanto al régimen migratorio, el vocero presidencial, Manuel Adorni, explicó que implica el cobro de aranceles a extranjeros para el acceso a universidades nacionales y a los hospitales públicos, además del endurecimiento de las condiciones para el ingreso y los motivos de expulsión de los inmigrantes. Adorni informó que "el objetivo de las medidas es avanzar hacia un país ordenado, y en este caso que cuide sus fronteras y proteja a los ciudadanos argentinos".