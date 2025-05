El gobierno de Pullaro rechazó el blanqueo de Milei: "Narcotráfico"

Las medidas promocionadas por el presidente Javier Milei, a través el ministro de Economía, Luis Caputo, que habilitan el blanqueo de capitales y relajan los controles al ingreso de dólares, preocupó al Gobierno de Santa Fe de Maximiliano Pullaro, provincia que hace años es asediada por el narcotráfico. En ese marco, la gestión santafesina pidió que se continúen con el seguimiento del dinero de organizaciones criminales vinculadas al comercio ilegal de estupefacientes.

El secretario de Gestión de Recursos de Santa Fe, Matías Figueroa Escauriza, dijo que “es fundamental tener control sobre la ruta del dinero proveniente del narcotráfico”, pues cuando el Estado no pone la lupa en esa cuestión las bandas usan esa plata para “contratar soldaditos, extorsionar, mandar a matar gente”.

“Eso lo puede hacer mientras tienen plata. En Santa Fe vamos contra el dinero de lavado de activos y con esa acción los debilitamos sacándole el dinero y los bienes para que no puedan operar en el territorio, algo que no es sencillo porque tienen millones de dólares. Es fundamental seguir controlando y no flexibilizar. Cuando no hay controles ya vimos el daño que producen”, advirtió en una entrevista a Radio 2.

El funcionario de la gestión del gobernador Pullaro señaló que la dolarización de la economía favorece a las bandas, a las que les resulta más sencillo acumular en dólares o en bienes como propiedades o autos que compran con el billete verde. Algo que para la Provincia está absolutamente comprobado. “Ya vimos como la plata de búnkeres que derribábamos iba directamente a la cueva”, donde compraban dólares en negro.

Figueroa Escauriza remarcó que “es fundamental que el Estado siga la ruta del dinero para debilitar a las organizaciones criminales y que no nos pase cosas que ya vimos como que teníamos carnicerías de los narcos donde entraba el dinero en blanco, hacían factura y blanqueaban el dinero. Si el Estado no controla es un gran daño para a sociedad”.

Dólares en el colchón: Caputo anunció un mega blanqueo

El Gobierno lanzó el mega blanqueo destinado a incentivar a la gente a usar parte de los dólares atesorados en cajas de seguridad y otros refugios, mientras la inversión extranjera directa es nula y las reservas no paran de caer. Las nueva medidas, que generan mucha incertidumbre, fueron anunciadas este jueves en Casa Rosada y empezarán a regir a partir del 1 de junio.

El vocero Manuel Adorni denominó el programa como "Plan de Reparación Histórico para los Argentinos". Además, habrá un proyecto blindaje para que los ahorristas no vean modificaciones ante eventuales cambios de gestión. "Tus dólares, tu decisión. Podés gastarlo y usarlo como quieras", remató Adorni.

Caputo considera que, si logra convencer a los ahorristas de usar parte del "canuto" para comprar autos, departamentos, electrodomésticos y otros bienes, así como también pagar viajes al exterior, el crecimiento económico se dinamizará a un ritmo más acelerado. En paralelo, el equipo económico lanzará resoluciones de ARCA, el Banco Central y la UIF que buscarán atenuar los pedidos de información sobre la adquisición de dólares.

Por su parte, el ministro de Economía dijo que se busca darle a la gente "la libertad de manejar sus ahorros". Además, sostuvo que el Estado tiene que "volver a confiar en la gente para recuperar la confianza y que el dinero circule libremente dejar de tratar a la gente como criminales por default".