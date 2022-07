Vicentin: la maniobra de la empresa para bloquear al Estado y el rol de Gil Lavedra

A la espera de la decisión de la Corte provincial, el grupo movió fichas. Por qué es crucial la decisión urgente del Estado.

Fue una semana intensa para Vicentin. La última novedad es que la empresa agroexportadora comunicó que logró alcanzar la mayoría de capital que exige la Ley de Concursos y Quiebras, aunque los bancos argentinos ya comunicaron a El Destape que rechazan la propuesta que definen como ilegal. Por su parte, el abogado y ex diputado Ricardo Gil Lavedra hizo su presentación en la causa al apoyar un pedido de la empresa contra la Corte provincial. Qué movimientos puede hacer el gobierno nacional, en qué situación se encuentra la causa judicial y por qué la dilación juega a favor de la empresa.

El presunto acuerdo con los acreedores con mayoría de Capital

La firma ya había alcanzado la mayoría de personas –con unos mil acreedores que suscribieron los acuerdos- y, al alcanzar esta semana las de capital, solicitó la homologación al juez del concurso, Fabián Lorenzini, que fue desplazado de la causa por el máximo tribunal provincial. “Confiamos que prontamente este suceso cuente con la necesaria homologación judicial, que permita asimismo instrumentar, de manera inmediata, los primeros pagos comprometidos en la propuesta”, sostuvo Vicentin.

Sin embargo, los abogados de la mayoría de los acreedores ya manifestaron su rechazo a la propuesta. En primer lugar alegan que es ilegal porque el concurso de acreedores está paralizado luego de que el expediente fuera quitado al juez civil y comercial de Reconquista, Lorenzini, por la Corte santafesina. En segundo lugar cuestionan que la propuesta del grupo significará el desguace de la empresa, la pérdida de recursos del Estado y un perjuicio para los productores a quienes Vicentin les debe dinero.

"Esto es fraudulento y también induce a conductas ilegales, es decir que no se puede aprobar. Yo no sé que virtualidad jurídica puede llegar a tener porque además los plazos procesales están suspendidos por la Corte provincial. El acuerdo además es un dicho de Vicentin, hay que ver si es idóneo lo que dicen los bancos extranjeros", afirmó a El Destape Gustavo Feldman, abogado que inició la demanda contra Vicentin en representación de productores estafados por la firma.

El Banco Provincia tampoco acepta la propuesta de Vicentin. Fuentes de la entidad bonaerense indicaron a este medio que rechazan el acuerdo al considerarlo insatisfactorio para los intereses de la banca pública. Posición similar esbozo el director del Banco Nación, Claudio Lozano.

"Es una propuesta ilegal, porque se funda en desguazar Vicentin y en extranjerizar Renova. Es decir para hacer esa propuesta, vende su posición a favor de Glencore. Aparte desguaza la empresa para darle distintas partes a ACA y a Bunge, eso es algo que no se puede hacer en un concurso, porque todos los activos que tiene son los recursos con que debería responderle al conjunto de los acreedores", afirmó a El Destape Lozano, quien aclaró que la propuesta de Vicentin comprende una quita del 80 por ciento para la mayoría de los acreedores.

La situación de la causa y el rol de Gil Lavedra

La situación judicial está en manos de la Corte Suprema de la provincia de Santa Fe que quitó el expediente que tramita su concurso preventivo de acreedores. El presidente del máximo tribunal de Santa Fe, Rafael Gutiérrez, pidió el 16 de junio a Lorenzini que le remita los cuerpos de la causa principal.

Como toda Corte Suprema, la decisión no tiene plazos. Una posibilidad es que el máximo tribunal devuelva el concurso a Lorenzini, otro es que declare nulo el accionar del magistrado y lo derive a otro tribunal. Vicentin tiene la posibilidad de apelar para llegar a la Corte Suprema que puede -como pasa con Milagro Sala- dormir la causa hasta después de las elecciones de 2023.

Esta semana, Vicentin presentó un escrito ante la presidencia de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe para solicitar la devolución del expediente que tramita su concurso preventivo de acreedores "al juzgado de origen y el levantamiento de la suspensión de términos". El escrito estuvo patrocinado por el abogado Maximiliano Toricelli y el respaldo de Ricardo Gil Lavedra.

El ex ministro de Justicia, ex diputado nacional y ex defensor de la AFIP en la causa contra Cristóbal López firmó el escrito al considerar que la Corte Suprema de Santa Fe no tiene derecho a quedarse con el expediente, pero aseguran que no defenderá a Vicentin. El tiempo dirá.

Vicentin: una empresa estatal testigo y la encrucijada electoral

Un grupo de 15 partidos que forman parte del Frente de Todos, entre ellos El Frente Renovador, Nuevo Encuentro, Kolina y Unidad Popular, firmaron un comunicado para iniciar una movilización política y social en busca de que Vicentin se convierta en una empresa estatal mixta que sea testigo en materia de comercio exterior de granos, y que pueda, reestructuración mediante, intervenir en el mercado de alimentos favoreciendo el control sobre el ingreso de divisas.

El proceso requiere de la decisión del presidente junto a un acuerdo entre Ministerio de Desarrollo Productivo, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Economía y el Banco Nación. La iniciativa podría comenzar a operar por fuera de la causa judicial.

"La idea es que el Estado con la totalidad de los derechos que les da las deudas que Vicentin tiene tanto con la banca pública como con la AFIP entre en sociedad con productores y cooperativas que no están de acuerdo con la propuesta del directorio de Vicentin", explicó Lozano.

De esta forma, el Estado debería reunir capitales por 700 millones de dólares, es decir más de la mitad de la deuda total de Vicentin que ronda los 1500 millones de dólares. Tiene algo en contra: el tiempo. Las elecciones presidenciales del 2023 podrían torcer el rumbo político de la Argentina y beneficiar a la empresa.