Mauricio Macri aparece entre los 20 más ricos de Argentina tras dejar la Presidencia

El ex presidente Mauricio Macri figura en el puesto 20 de la lista de los argentinos más ricos, de acuerdo al ránking que hace habitualmente la revista Forbes, especializada en negocios. Es el segundo político con más dinero del país, sólo detrás del ex candidato a gobernador (y ex socio político de Macri) Francisco De Narváez.

Forbes informa que la mayoría de la fortuna de Macri "es líquida y se explica por las ventas de IECSA, Pago Fácil o las Rodoviarias brasileñas". La revista especializada hace referencia a IECSA, la empresa que Macri vendió a su primo Ángelo Calcaterrra y que fue denunciada en varios hechos de presunta corrupción.

De esta forma, Macri se convirtió en uno de los 20 argentinos más ricos luego de abandonar la presidencia de la Nación en diciembre de 2019. Forbes informa que los negocios de Sideco Americana -propiedad de la familia del ex presidente- continúan en las actividades de ingeniería y construcción.

Acerca de la constitución de herencias, la revista sostiene que participan de la empresa los hermanos Gianfranco , Mariano, Florencia y Sandra (fallecida en 2014, madre de dos hijos). "Mauricio le cedió todo a sus hijos mayores, y ellos lo vendieron a Gianfranco", sostiene la publicación.

Forbes no hace referencia a la venta de la empresa Autopistas del Sol, un negocio millonario que hizo el ex presidente y que es investigado por "presuntas negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública". El Grupo Macri vendió en 2017 por 20 millones de dólares sus acciones de la concesionaria de la Panamericana, luego de que las acciones subieran debido a que previamente habían aumentado el costo de los peajes.