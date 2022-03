Perotti se acerca a la Rosada, en medio de la tensión con el campo

El gobernador de Santa Fe había cuestionado un paquete de medidas que estudia el Gobierno para combatir la inflación mundial. Hoy almorzó con Alberto Fernández y se reunió con el jefe de Gabinete, Juan Manzur.

El gobernador de la provincia de Santa Fe, Omar Perotti, tuvo un acercamiento importante a la Casa Rosada en medio de la tensión con el campo. Hoy almorzó con el presidente de la Nación Alberto Fernández y se reunió con el jefe de Gabinete, Juan Manzur.

Los encuentros se dieron luego de las críticas del rafaelino ante un posible cierre de exportaciones de harina y aceite de soja y la posible suba de retenciones a productos agroindustriales vinculados a la producción santafesina. Además, Perotti busca que Nación dé respuesta a la deuda de 130.000 millones de pesos que mantiene con la provincia en relación a la coparticipación.

El domingo a la noche, Perotti lanzó un mensaje sobre los rumores de medidas que busquen frenar el impacto en la suba de precios de commodities por la guerra entre Rusia y Ucrania. El gobernador de la provincia clave en la agroexportación tuiteó: "La suspensión de las exportaciones de harinas y aceite de soja, frenará el ingreso de las divisas que necesita el país. Se debe tener cuidado con incentivar a la desindustrialización. Lo que necesitamos es agregar valor, generar empleos y lograr inversiones".

Este miércoles, 72 horas después, primero lo recibió Manzur en Casa de Gobierno. Contó el jefe de Gabinete: "Me reuní con el gobernador de Santa Fe donde abordamos el tema de la deuda que el Gobierno nacional mantiene con la provincia en términos de coparticipación. Tenemos el firme compromiso de seguir trabajando para encontrar una solución".

Asimismo, el exgobernador de Tucumán señaló que "Perotti también agradeció los predios cedidos ayer por la Nación destinados a emplazar dos nuevas sedes: la del Sistema Penal Acusatorio y la del Ente Nacional de Control y Gestión de la Hidrovía. Continuamos fortaleciendo la seguridad y la producción del pueblo santafesino". Luego, el gobernador fue recibido por Fernández, con quien almorzó.

El Indec dio a conocer hoy que la inflación de febrero fue del 4,7%. En 2022 ya llega a 8,8% y los alimentos y bebidas treparon solo en el segundo mes del año al 7,5%. "La guerra llegó a la mesa de los argentinos", repiten desde la Casa Rosada a El Destape ante la gravedad de la situación, que tiene en alerta máxima al Gobierno.

El contexto global es de extrema delicadeza debido a la invasión de Rusia en Ucrania y se vienen períodos inflacionarios en diferentes zonas del globo. Ya la sufren hasta países que no sabían qué era la inflación. En este marco, a Argentina no le será nada ajena la situación. Viene de padecer la crisis del gobierno de Cambiemos, una pandemia y ahora el conflicto bélico. Por eso, Alberto Fernández prepara un paquete de medidas para reducir el impacto en los bolsillos.

A la salida del almuerzo con Fernández, Perotti realizó declaraciones a la prensa en el Patio de las Palmeras dentro de la Casa Rosada. "Argentina va a ser un país de los mirados para generar exportación que va a necesitar Europa. Deberíamos estar presentando un programa en esa línea, dando una señal al productor, a toda la cadena que vamos a incentivar un mayor nivel de producción", expresó.

Contó el mandatario provincial que "el presidente dice que lo va a tomar, que lo va a plantear con su equipo". Además habló de la agenda que mantuvo con Alberto: "Siempre surgen temas adicionales, analizar el tema hidrovía como un hecho importante que se dio en Santa Fe". Y sobre los temas tratados en la reunión, contó: "Analizamos el tema de la justicia federal"

Qué prepara el Gobierno

En extremo secretismo, con idas y vueltas, avances y retrocesos, Fernández tomará una serie de medidas contra la inflación global (y local, claro) que afectará gravemente a Argentina. La preocupación en el Poder Ejecutivo es altísima. A partir de la aprobación del acuerdo con el FMI en el Senado llegarían las primeras novedades.

Las principales decisiones serán para contener el precio de los alimentos, hacer foco en la harina e ir por las retenciones. Ayer hubo un principio de filtración de información sobre alícuotas al campo pero en on y en off luego se desmintió. Aún no hay certezas de si el Gobierno tocará o no algunas variables de la agroexportación.

El Gobierno mira con especial atención lo que está sucediendo en España, por caso. Ese país aprobará compras de emergencia de maíz a Argentina para alimentación animal tras los vacíos de suministro dejados por la invasión rusa a Ucrania, según informó ayer el ministro de Agricultura de España, Luis Planas.

"Esto abre las puertas a los commodities argentinos porque le quitan los aranceleres. Pero se dispara y eso se ve reflejado en la mesa de los argentinos", dice a este portal un hombre del entorno del Presidente sobre los hechos que comienzan a suceder en Europa por la guerra y que tienen consecuencia en nuestro país.

En esta dirección, Alberto Fernández se reunió ayer con el ministro de Agricultura, Julián Domínguez. Y el fin de semana con el titular del Palacio de Hacienda, Martín Guzmán; con el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; y con el secretario de Comercio, Roberto Feletti.

El fideicomiso de 800.000 toneladas de trigo para la elaboración de harina 000 y fideos secos dentro del plan +Precios Cuidados buscará ampliarlo el Gobierno porque ya fue considerado insuficiente, según expresó el propio Feletti. Aun no se conoce cómo será ese proceso.