El sindicalismo cerró filas contra la idea de una flexibilización laboral

Fue en respuesta a declaraciones del asesor presidencial Antonio Aracre, quien luego se desdijo. El Presidente "no piensa ni cree necesaria una reforma laboral", aclaró.

El sindicalismo cerró filas contra una flexibilización laboral. De cara al año electoral, desde Pablo Moyano a Omar Plaini y hasta el abogado laboralista Héctor Recalde, salieron a manifestarse en ese sentido. Fue en respuesta a declaraciones del asesor presidencial Antonio Aracre, quien luego se desdijo y aclaró que el Presidente "no piensa ni cree necesaria una reforma laboral".

El flamante jefe de asesores de Presidencia y exCEo de la empresa Syngenta había dicho en diálogo con el diario La Nación: "Lo que me gustaría plantearle al Presidente es la posibilidad de encontrar dos o tres temas cuyo contenido sea valioso e importante para cada unos de los dos partidos políticos más relevantes. Pensando en qué puede llegar a ser interesante para Juntos por el Cambio para que accedan a sentarse en una mesa de diálogo, a pesar de las disputas que existen en otros temas, podría ser una modernización laboral para pibes menores de 30 o adultos mayores de 50 con dificultades para insertarse en el mercado de trabajo. Hoy la mitad de los trabajadores están dentro del sistema y la mitad fuera del trabajo".

Continuó con su idea Aracre y llamó a "flexibilizar y modernizar los procesos para que seis millones de argentinos con trabajo informal o precarizado puedan incorporase más fácil al mundo laboral". Afirmó que no se trataría de una reforma "tradicional" sino de modificar algunos aspectos "que vinculan a quienes hoy no tienen trabajo, o tienen un trabajo precario, con nuevas formas de contratación más flexibles, sin modificar los derechos adquiridos de quienes hoy están en el mercado laboral". Y concluyó: "Lo que la sociedad busca es que se generen más oportunidades de trabajo para los muchos millones de argentinos que hoy no tienen un empleo y quizás la ley que tengamos actualmente no sea la mejor para generar esas oportunidades nuevas", agregó el empresario.

Los dichos motivaron la respuesta de varios referentes del mundo sindical. Por ejemplo el líder de Camioneros, Pablo Moyano, quien expresó: "Seguramente nunca subió a un camión, nunca agarró un cepillo para barrer una empresa con lluvia o con calor, o nunca habrá entrado a una empresa a laburar".

Agregó Moyano: "La verdad que como dirigente gremial, como peronista, no podemos aceptar que estos tipos, que en la puta vida sufrieron la persecución o la explotación de los empresarios, hoy vengan libremente a decir 'yo voy a presentar un proyecto de reforma laboral'".

Y cerró: "Andá a una fábrica, andá a una industria, metete en una metalúrgica, en una automotriz o en una panadería para ver como labura la gente... Y vos venís libremente a decir vamos a presentarle a la oposición un proyecto de reforma laboral. No hermano, salí a la calle y vas a ver que va a ser Camioneros el primero que va a estar en la calle defendiendo los derechos de los trabajadores que costaron vidas, sacrificio, torturas y compañeros desaparecidos que defendieron los convenios colectivos de trabajo".

También, en esa misma línea, se manifestó el líder del sindicato de los canillitas, Omar Plaini. "Señor Antonio Aracre, que le parece si en vez de apelar a la vulgaridad de insistir con una reforma laboral no intentamos e imaginamos otra cosa, por ejemplo; ¿sabe usted cuantas empresas grandes, medianas o chicas son proveedoras del Estado Nacional Provinciales y Municipales? Son miles. Sería buen comienzo en su tarea de asesor, y cuando tenga realizado el relevamiento, exigirles que para continuar siendo proveedores de los mismos, incorporen en su plantilla registrada un porcentaje de Trabajadores/as que hoy están en la informalidad".

Asimismo, Plaini escribió en Twitter: "Como expresa la OIT "Generar trabajo decente". Seguramente se sorprenderá de los miles y miles de puestos de trabajo con nómina salarial que se podrían crear inmediatamente. La experiencia de "Reformas Laborales" fracasó en varios países. Estas Reformas son el deseo del libre albedrío del Mercado. Sólo un Estado que Orienta, Promociona y Regula, será generador de Igualdad de Oportunidades para Todos y Todas. Esto es sólo un aporte, sin caer en el remanido concepto de debilitar a las Organizaciones Sindicales". Y concluyó con una cita: "'Hay momentos que la imaginación es más importante que el conocimiento'. Albert Einstein".

Por su parte, el abogado laboralista y hoy miembro del Consejo de la Magistratura Héctor Recalde afirmó también en sus redes sobre el tema: "El empresario Aracre, nuevo integrante del gabinete nacional pretende instalar la flexibilización laboral. Esto es antiperonismo y viola los arts.14 bis y http://75.inc.19 de la Constitución Nacional. Totalmente repudiable! Repudio las declaraciones del empresario Aracre nuevo integrante del gabinete nacional que pretende una flexibilización laboral. Además es inconstitucional por violar la progresividad de los derechos y el principio de Justicia Social(75,inc.19 C.N.)", lanzó Recalde.

Luego Aracre se desdijo. Y Recalde también lo valoró: "Cuando Aracre, miembro del Gabinete, habló de flexibilización laboral, lo cuestioné siendo yo oficialista pero por principios, convicciones y por la Constitución. Resultado: se afirmó que no hay ninguna intención de flexibilizar. Vale señalarlo", cerró el letrado.

¿Qué dijo Aracre tras el reclamo del sindicalismo? El asesor presidencial publicó un tuit donde dijo lo suyo era una opinión personal y que el Presidente "no piensa ni cree necesaria una reforma laboral". Y aclaró: "Mi intención fue proponer un debate pensando en que los muchos millones de argentinos que hoy tienen un trabajo informal y precario puedan acceder a uno que les garantice una obra social, jubilación y paritarias sin que se modifiquen los derechos adquiridos del resto".