El ex embajador del macrismo Diego Ramiro Guelar difundió una noticia falsa contra Máximo Kirchner y de forma insólita pidió al diputado nacional que la desmienta. Tuvo que pedir disculpas y borrar el mensaje.

"No vamos a dejar que manipulen la excelente gestión con mentiras como La del padre e hija con supuesto cáncer En Santiago del estero", atribuía a Máximo Kirchner la fake news que tenía errores gramaticales que el ex embajador no reconoció.

Luego de que decenas de personas publicaran mensajes contra el embajador, Guelar -que dice en su descripción de Twtitter "estar al servicio de la Unidad Nacional"-pidió que Máximo Kirchner desmienta una frase que a todas luces era falsa.

En Twitter, los usuarios se preguntaban entonces por qué la víctima de una fake news tiene que ser responsable de salir a desmentirla. Luego Guelar pidió disculpas y borró los mensajes falsos.

La vergonzosa tapa de Clarín contra la vacunación del COVID que generó una ola de repudios en las redes

El diario Clarín lo hizo de nuevo: publicó en su portada de este miércoles un título infundado contra el gobierno nacional y la campaña de vacunación contra el coronavirus y los usuarios de la red social Twitter no lo dejaron pasar por alto.

"La última del gobierno: empezarían a vacunar en la primera quincena de enero", sostiene el título que publicó este miércoles en la portada el diario Clarín y que hacía referencia a los tiempos de vacunación en la Argentina.

Lo que ocurre, y que Clarín no aclaró, es que el gobierno nacional está obligado a cambiar las fechas de posible inicio de la vacunación debido a que los tiempos de prueba de las vacunas en muchos casos se demoran y eso conduce a aplazar la fecha.

"La “última” qué. En una escuela de periodismo este título no pasa. Parece una madre o un padre relatando alguna cosa que hizo su hijo", publicó la reconocida escritora Claudia Piñeiro en su cuenta personal de Twitter.