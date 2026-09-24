El rector de la UNR cargó contra Milei por no cumplir con la Ley de Financiamiento: "Antecedente peligroso"

Mientras el Gobierno nacional continúa con su ofensiva contra las universidades, el rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Franco Bartolacci, alertó por el crítico escenario que atraviesa el sistema educativo y apuntó contra el presidente Javier Milei por no cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario. "Es un antecedente peligroso; no está bien para el país que una ley aprobada con esa legitimidad y con un fallo de la Corte no se cumpla", aseguró.

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La Justicia intimó al gobierno de Milei a cumplir con la ley. "En virtud de lo actuado en la causa, atendiendo a lo peticionado por la parte actora y verificándose que no existe cumplimiento total de la cautelar dictada en autos, medida que se encuentra firme; intímese al demandado Estado Nacional, Poder Ejecutivo Nacional, a que dé efectivo cumplimiento en un plazo perentorio de cinco (5) días, bajo expreso apercibimiento de aplicar astreintes (multas) por cada día de demora", indicó el fallo del juzgado contencioso administrativo federal 11.

El fallo lleva la firma del juez Martín Cormick, titular del juzgado, quien exigió que la Casa Rosada cumpla con la cautelar que exige la actualización de los salarios de los trabajadores docentes y nodocentes y las becas de los estudiantes. El Frente Sindical explicó que los paros nacionales, los 23 días de protesta y la convocatoria a la marcha para el 15 de octubre es la "respuesta en unidad" de los gremios de docentes y nodocentes ante las embestidas del gobierno libertario.

"Estamos muy preocupados por el incumplimiento de la ley de financiamiento universitario por parte del Poder Ejecutivo Nacional", sostuvo el rector de la UNR en declaraciones para Telefe Rosario. El impacto del recorte presupuestario golpea de manera directa el funcionamiento cotidiano y la calidad académica de las casas de altos estudios. Según detalló, las transferencias estatales hacia el sistema universitario sufrieron un desplome del 50% en los últimos tres años.

Esta pérdida de recursos se traduce en una fuerte precarización de los trabajadores, dado que "alrededor del 70% de la docencia universitaria percibe un salario por debajo de los 800.000 pesos por mes", por lo que "mucha gente se ve forzada a hacer otros trabajos o a renunciar, lo que deteriora la dedicación y la calidad de la enseñanza".

Las paritarias docentes y nodocentes de las universidades nacionales fracasaron una vez más porque la administración que encabeza Milei repitió la propuesta que ya había sido rechazada de plano por todas las organizaciones sindicales", indicó el Frente Sindical en sus redes sociales. "El 3% que el Gobierno impone está muy lejos de cumplir la cautelar que lo obliga a hacer efectiva el artículo 5 de la Ley de Financiamiento Universitario sobre el que hay que calcular tanto el retraso salarial (33,4%) y la deuda salarial del órden de los cuatro salarios", apuntaron.

De cara al futuro, Bartolacci remarcó la importancia de las gestiones que se están llevando a cabo en el Congreso sobre el Presupuesto 2027 para garantizar "un horizonte de razonabilidad y previsibilidad". Además de convocar a reuniones con diputados, senadores provinciales y gobernadores, anunció la organización de la nueva Marcha Federal Universitaria con epicentro en Buenos Aires y réplica en distintos puntos del país.

Los números del ajuste de Milei a universidades

Hasta mayo, según cifras del Grupo EPC, el presupuesto real de las universidades había caído un 37,4% respecto a diciembre de 2023, una baja de casi 0,3 puntos del PBI. A su vez, los salarios de los docentes e investigadores universitarios habían caído un 33% real hasta marzo pasado también a partir de la asunción de Milei, por lo que el sueldo bruto de un docente universitario con dedicación simple y 10 años de antigüedad se encontraba en 332.000 pesos en abril pasado, según cifras de la CONADU.

Además, el Grupo EPC advirtió que, a abril pasado, la ejecución presupuestaria para los hospitales universitarios había caído un 70% si se proyecta a todo el año el gasto del primer cuatrimestre. Esto implicaría una baja del 56% respecto a la ejecución de 2023 (ya que en este ítem sí hubo una suba real en 2024 y 2025).

Según un relevamiento del CEPA, el salario real de trabajadores docentes y no docentes universitarios cayó 23,1 por ciento respecto de noviembre de 2023 durante ese período inicial y continuó deteriorándose durante 2025 y los primeros meses de 2026. “Durante 2025 volvió a registrarse una contracción adicional del 10,1%, acumulando así una caída total del 32,1%. Finalmente, en el primer cuatrimestre de 2026 se produjo una nueva reducción en términos reales”, indica el documento.

El informe compara los salarios básicos universitarios con el valor de la Canasta Básica Total correspondiente a un hogar tipo y concluye que la mayoría de los cargos docentes y no docentes se ubica por debajo de la línea de pobreza. En marzo de 2026, la CBT alcanzó los 1.434.464 pesos y, entre los docentes, sólo los titulares con dedicación exclusiva superaron ese umbral.