El vocero presidencial, Adrián Ravier, confirmó que el gobierno de Javier Milei no evalúa pedirle la renuncia al ministro de Economía, Luis Caputo, a raíz del alza del riesgo país y el precio del dólar y la confirmación de que el país entró en recesión. De hecho, relativizó la caída de la actividad económica y argumentó que eso recién se sabrá en diciembre.

{{{htmlAmp}}}

"Descartamos esta especulación mediática de la salida de Luis Caputo. Es uno de los ministros más importantes de este gobierno. La tarea de ordenar la economía quebrada y destrozada que nos dejaron en 2023 habla de lo importante que es para este gobierno", afirmó el funcionario en conferencia de prensa.

El argumento de Ravier para relativizar la recesión

Respecto a la recesión técnica, que se anunciaba a través del EMAE publicado por el Indec en el mismo momento que daba su conferencia de prensa, Ravier explicó: "Hay muchas definiciones, no solamente la de dos trimestres negativo; pero si vamos a esta, son dos trimestres de caída del PBI. Esta cifra la vamos a tener en diciembre".

Economía informal y "herencia": el giro de Ravier ante la caída de la actividad

El vocero insistió: "Hay algunos analistas conceptualmente explican que el EMAE subestima la economía informal. Y la realidad es que la Argentina que heredamos tiene bastante informalidad. Así que, puede ser que cuando llegue el dato de PBI no termine siendo negativo. Así que vamos a tener que esperar a diciembre".

Ravier descartó medidas económicas para paliar la crisis y atribuyó las dificultades económicas como la guerra en Medio Oriente. "Cuando haya novedades, las comentaremos", se limitó a decir el funcionario, que puso el foco en la "herencia" y afirmó que la situación del país "es mejor que la que recibimos".

¿Habrá medidas económicas o cambios en el rumbo del Gobierno de Milei?

"Estamos haciendo las cosas bien. Que un shock externo provoque una desaceleración de la actividad no nos va a cambiar el rumbo. El Gobierno con esto es consistente. Ha planteado en campaña un plan económico y lo lleva adelante con su convicción. Además, da resultado. Que Argentina crezca a una tasa menor no nos va a llevar a cambiar el rumbo y a un 'plan platita' como quieren algunos", expresó Ravier.

Por otra parte, definió como "hechos violentos" la protesta de los trabajadores del Hospital Garrahan.