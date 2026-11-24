Tras meses con una economía tambaleándose, el gobierno de Javier Milei se quedará finalmente sin excusas para seguir aplicando su discurso negacionista este martes por la tarde, cuando el Indec confirmará que Argentina entró oficialmente en recesión.

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Así ocurrirá cuando se dé a conocer el Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) de septiembre, un anticipo del PBI, que el organismo estadístico publicará a las 16 horas. De este modo, quedará ratificado que la economía cayó durante el tercer trimestre.

Dado que la economía ya cayó en el segundo trimestre de este año, un 0,6%, se dará el criterio formal de "recesión técnica", que se produce cuando se encadenan dos trimestres consecutivos de descenso en la actividad.

La entrada en recesión ya se daba por sentada al menos desde hace un mes, cuando se difundió el EMAE de agosto. Lo que ocurre es que, por el peso negativo de la industria y el comercio, la actividad sufrió un desplome del 2,8% intermensual en julio, mientras que en agosto se recuperó solo un 0,1%. Por lo tanto, sería necesario un crecimiento del 8,5% en septiembre para evitar una caída global en el tercer trimestre y evitar a su vez la recesión, precisó la consultora LCG, una cifra considerada virtualmente imposible.

Al contrario, las consultoras esperan un rebote positivo de la actividad en septiembre, que oscila entre el 0,7% (según LCG) y el 1% (según Outlier), cifras que implican que el tercer trimestre cerrará con una caída de la actividad de aproximadamente un 2,3%, según quedó plasmado en el último Relevamiento de Expectativas del Mercado del Banco Central. Es decir, unas cuatro veces mayor a la baja del trimestre previo.

La recesión de Milei y las excusas del Gobierno

Será la segunda vez que Argentina entra oficialmente en recesión durante el mandato de Milei, luego de la caída de la economía entre el primer y segundo trimestre de 2024. En ese momento, sin embargo, el impacto político era mucho menor: no solo el propio Gobierno daba por sentada la caída, como consecuencia del programa de ajuste de shock, sino que encima ya se venía de una baja en el cuarto trimestre de 2023, durante el último tramo de la administración de Alberto Fernández.

Hoy, en cambio, la recesión llega en un momento inesperado para el oficialismo. Hasta ahora, Luis Caputo y el equipo económico se sentían cómodos con el discurso del país a "dos velocidades", en el que la suba de la energía, la minería, el agro y el sector financiero alcanzaban para compensar la baja en la industria y el comercio, así como el estancamiento en la construcción.

Por eso, podían disimular y argumentar, manipulando los datos, que estos últimos sectores se encontraban simplemente "rezagados", en lugar de admitir que iban en la dirección contraria como parte del modelo de atraso cambiario y apertura comercial.

Es en este contexto que el Gobierno no sabe cómo reaccionar. En su último Informe de Política Monetaria, de fines de octubre, el Banco Central admitió expresamente que se produciría una "caída en el tercer trimestre", confirmando virtualmente la recesión.

Pero, cada vez que deben salir a hablar sobre el tema, los funcionarios se muestran incómodos. A inicios de noviembre, en el foro anual de ABECEB, el viceministro de Economía, José Luis Daza, buscó minimizar el tema. “Esas terminologías de declaración técnica son cosas contables. Movías un mes para acá y no iba a ser una recesión técnica, movías un mes para acá, va a ser una recesión técnica”, dijo.

Ayer, en declaraciones a Radio Rivadavia, el secretario de Finanzas, Federico Furiase, argumentó que se trata simplemente de una recesión "estadística", no extendida en el tiempo ni a todos los sectores.

Aunque la recesión confirma abiertamente lo lesivo del programa económico para los sectores con más impacto en el consumo y el empleo, el Gobierno argumentará ahora que, en todo caso, el país ya salió de la recesión por el crecimiento esperado para el cuarto trimestre. Y que en todo 2026 la economía habrá seguido creciendo, incluso cuando sea por mero arrastre estadístico de 2025.

Con todo, el de hoy es un dato delicado para el Gobierno porque llega en un momento de turbulencia financiera, en medio de una fuerte suba del dólar y el riesgo país. Pese a que el mercado ya daba por descontada la recesión, lo que sí impactará es si la cifra del EMAE de septiembre es mayor o menor a la esperada y si, por lo tanto, deja un mejor o peor pronóstico para todo el año, explicó Outlier.

Tanto Milei como Caputo se vieron obligados a reconocer, en las últimas semanas, que la economía no crece a la velocidad que ellos esperaban para ese momento del Gobierno. Ahora tendrán que ver cómo reacomodan su discurso abiertamente en caída. Y, más fundamentalmente, si ocultan el problema bajo la alfombra o persiguen algún tipo de recuperación real del bolsillo frente a las elecciones que tendrán lugar en 11 meses.