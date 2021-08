Qué dijo Roberto Navarro sobre la foto de Alberto en Olivos

"No debió hacerlo pero tampoco pierdo de vista lo importante: Alberto no fue el que se pasó un año y medio haciendo campaña contra la cuarentena", afirmó el director de El Destape.

El director de El Destape, Roberto Navarro, opinó sobre la foto de Alberto Fernández en la Quinta de Olivos en donde se lo ve en una reunión social en plena cuarentena por el coronavirus. Al respecto, afirmó: "La verdad es que Alberto estuvo mal, se equivocó, actuó mal, porque él carga con la responsabilidad de dar el ejemplo".

"Yo sé que muchos en este tiempo algún día se relajaron, algún gusto se dieron, lo he visto hasta en personas que yo quiero y respeto. Bueno, él no puede, porque es el Presidente y tiene que dar el ejemplo", analizó en El Destape Radio.

"Lo vi tres veces a Alberto. En todas, estuvo con barbijo, mantuvo distanciamiento conmigo".

Navarro agregó: "Ahora, yo lo vi tres veces en el período de la pandemia a Alberto. Y en todos los casos Alberto estuvo con barbijo, mantuvo distanciamiento conmigo y con el resto de las personas que estaban ahí y estuvimos en lugares abiertos con las ventanas abiertas".

Fue categórico el periodista: "Yo, Roberto Navarro, puedo dar fe de que Alberto se cuidó durante la pandemia, que esa no era su habitualidad, que esa fue una excepción o por lo menos no era la normalidad lo que surge de la foto. La foto es eso, una foto, no es una película, es un momento".

Además contó en su programa #Navarro2023: "También debo decir que las veces que lo vi lo noté extremadamente cansado, muy muy cansado. Me preocupó y lo manifesté al aire. Tampoco me extraña, porque no es un robot, que algún día el tipo haya querido relajarse un rato ante semejante carga que ha sido estar al frente de esta pandemia".

Navarro también se encargó de dejar en claro el trasfondo político de la situación: "No debió hacerlo pero tampoco pierdo de vista lo importante: Alberto no fue el que se pasó un año y medio haciendo campaña contra la cuarentena. Esa fue la oposición. Alberto fue el que consiguió las camas, el que consiguió los respiradores, Alberto fue el que hizo los hospitales para salvar vidas. Alberto no fue el que hizo campaña contra las vacunas, Alberto fue el que consiguió las vacunas para salvar vidas".

"La oposición no tiene autoridad moral para juzgar al Presidente"

"La oposición no tiene autoridad moral para juzgar al Presidente. Por otra parte, la oposición primero debería explicar las visitas promiscuas a Olivos de jueces que perseguían a dirigentes populares antes de juzgar una reunión de cumpleaños", manifestó el director del medio.

Asimismo, afirmó: "La judicialización de la política es lo único que tiene para lidiar hoy con la democracia, ahora que se les acabaron las chicanas porque están llegando las segundas dosis y pronto vamos a salir de esto. No les queda otro que hacer un escándalo y pedir un juicio político por esto". Y cerró: "Están llegando las segundas dosis, esto se termina y las segundas dosis las consiguió Alberto, no la oposición".

"Todo en la vida hay que contextualizarlo y el tipo fue el que se rompió el culo todo este tiempo para salvar vidas mientras la oposición estaba intentando que la gente saliera afuera o que no se vacunara", finalizó Navarro.