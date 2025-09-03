Provincias Unidas se muestra como opción de poder ante el Círculo Rojo

Luego del contundente triunfo de Gustavo Valdés y su hermano Juan Pablo en las elecciones del domingo en Corrientes, en las que La Libertad Avanza quedó cuarta, los principales referentes del nuevo agrupamiento Provincias Unidas salieron a mostrarse como opción de gobierno ante el Círculo Rojo. Participaron en la fiesta aniversario de Clarín y luego encabezaron actos por el Día de la Industria convocando al establishment local. Este miércoles, el ex gobernador y candidato a diputado en Córdoba, Juan Schiaretti, participará junto al diputado Florencio Randazzo de una actividad del intendente de Tigre y candidato a senador provincial de Somos Buenos Aires, Julio Zamora. Por su lado, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, también se mostró con candidatos para las elecciones del domingo, una muestra de la intención del espacio de hacer pie en la geografía bonaerense. Frente a un oficialismo nacional que pareciera en desbande, el partido de los gobernadores busca afirmarse como la opción del antikirchnerismo.

El cierre de campaña en Corrientes, con varios gobernadores sobre el escenario, y la foto de triunfo del domingo en el búnker, le dieron a la agrupación su primera victoria y la posibilidad de asomarse al escenario nacional. Un primer objetivo serán los comicios del domingo, aunque el armado bonaerense es precario, pero la mira está puesta en las legislativas de octubre, con la constitución de una bancada legislativa propia. Una versión indicaba que este armado federal, en verdad, estaba pensado para más adelante, más próximo a 2027, y que se aceleró ante la perspectiva de que el gobierno de Javier Milei ingrese en una espiral de complicaciones y tenga que acelerar su salida. Con experiencia de gestión y respaldo territorial, los gobernadores de Provincias Unidas apuntaron a mostrarse como una opción razonable con gobernabilidad.

Los 80 años de Clarín en el Teatro Colón ofrecían una opción inmejorable para intercambiar miradas con el Círculo Rojo. En total, hubo 15 gobernadores que se mostraron en el festejo, incluyendo mandatarios y legisladores del peronismo. Pero fueron los de Provincias Unidas como Pullaro, Valdés y el cordobés Martín Llaryora a quienes se vio en un rol de mayor protagonismo.