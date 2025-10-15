Tras las declaraciones de Trump sobre las elecciones, Kicillof se enfoca en la campaña de Fuerza Patria

Mientras el presidente Javier Milei estaba reunido en la Casa Blanca escuchando a Donald Trump la advertencia de que “si pierden (las elecciones), no seremos generosos”, el gobernador Axel Kicillof recorría Benito Juárez y General Rosales. En Casa de Gobierno siguieron los acontecimientos en la Casa Blanca luego de haber finalizado la agenda de gestión. “Vio algunos recortes”, indicaron a El Destape desde el entorno del mandatario y no profundizaron sobre lo sucedido.

En tanto, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, tuiteó el mismo martes, de manera directa y contundente: “Ya no es imperialismo, es bullying”. En diálogo con este medio dijo que el próximo lunes en la conferencia de prensa que suele dar en Casa de Gobierno se “referirá al respecto”. Con un mensaje similar se expresó el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), que compartió un video en el que el gobernador decía: "No se puede rifar el interés nacional, no se puede rifar la soberanía nacional, no se puede rifar la industria nacional, no se puede rifar el trabajo argentino. Primero Argentina, después Latinoamérica y después el mundo. Lo que más nos convenga y esa es la integración: no andar subordinándose y entregándose a intereses externos".

La agenda de Fuerza Patria

Este miércoles, el gobernador tendrá actividades en tres distritos de la provincia de Buenos Aires. En primera medida irá a San Fernando y, junto al intendente, Juan Andreotti, recorrerán la sala de mamografía del Hospital "Petrona V. de Cordero". También presentarán la actualización de la Línea de “Cuidado del Cáncer de Mama” en la Provincia. Entre las novedades se ampliará la edad para controles mamográficos y comenzarán a estudiar a las mujeres 10 años antes - a los 40 años - y se extenderá hasta los 75 en mujeres, sin antecedentes personales o familiares de cáncer de mama.

Al mediodía, Axel Kicillof estará en Ezeiza acompañado del candidato a diputado Nacional de Fuerza Patria, Jorge Taiana. Los dirigentes, junto al jefe comunal Gastón Granados, recorrerán la obra de la Casa de la Provincia que concentrará en un mismo lugar las dependencias públicas provinciales. Hasta el momento, son 17 las casas de la Provincia inauguradas por la gestión.

El principal candidato de la fuerza también se expresó en las redes sociales sobre el viaje del presidente a Norteamérica. "¡Presidente Trump basta de extorsionar al pueblo argentino! A cualquier extorsión se responde con valentía y denunciando a los responsables de la amenaza", escribió. Además arengó a votar al peronismo ya que "si la decisión es frenar a Milei o aceptar que el presidente de los EEUU nos diga a quien debemos votar, los argentinos el 26 de octubre sabemos lo que tenemos que hacer. ¡Nunca fue tan claro!"

Por la tarde, el Gobernador estará en La Plata con el intendente local, Julio Alak. Alrededor de las 15:30 horas, encabezará el cierre de la 5º edición de Futuro Memoria 2025 en la República de los Niños en la que participarán más de 4.500 jóvenes bonaerenses. Este año participaron más de 15.600 jóvenes de 127 municipios.