Teresa García, sobre la relación PBA-Ciudad: "Algunos medios convierten esto en una chicana política permanente"

La ministra de Gobierno bonaerense, Teresa García, le bajó el tono a la confrontación con el gobierno de la Ciudad y culpó a los medios de querer convertir "esto en una chicana política permanente". Sin embargo, se ocupó de aclarar que todas las medidas tomadas por Axel Kicillof es para evitar que el virus ingrese en el Conurbano y se viralice.

"Hay algunos intendentes que tenían deseos de abrir simil Ciudad de Buenos Aires, otros tenían confusión, en el día de ayer el jefe de Ministros sacó un ordenador de lo que no se puede. Porque habían muchas consultas en relación a esto", aclaró, en declaraciones a El Destape Radio, y agregó: "Pasó lo que todos vimos: "Kicillof flexibilizó las medidas", "le dobló el brazo al intendente de la Ciudad", bueno, todas estas cosas que venimos viendo desde el inicio de la pandemia en el intento de buscar fisuras con el gobierno de la Provincia de Buenos Aires".

Frente a estos títulos lanzados por los medios opositores, la funcionaria argumentó: "El Gobernador solo está defendiendo a la población de la posibilidad de que ingrese y se viralice en el Conurbano. Lo que uno tiene que evitar es que algunos medios convierten esto en una chicana política permanente". Además, aclaró: "El gobernador requirió mucho mayor control en el transporte público. También autos particulares. No hay tantas actividades esenciales como para que se use tanto el auto particular".

“Es imposible testear a la totalidad de la población. Se testean a la gente más humilde y a su entorno. Luego se hace un peinado tratando de detectar otros casos. El Plan detectar comenzó el Quilmes, La Matanza, San Martín y Moreno. Hoy habrá una reunión para determinar las demás actividades en el resto de los barrios. En la Provincia hay 1800 asentamientos, barrios humildes o villas".

Por otro lado, también se refirió a los aumentos de precios de alimentos: “Parece mentira que en el medio de esta desgracia, los productores de alimentos hacen oídos sordos a todo esto. Es un acto criminal que los huevos hayan aumentado un 70% su precio".

“La gente está en su casa y en lo único que gasta es en alimento. Hay proveedores del estado que se abusan. Como tienen los papeles en orden se anotan y después el cumplimiento es nulo y con productos de mala calidad. El ministro de Producción Augusto Costa está analizando la cadena de producción. Hay que mirar el Mercado Central y el Mercado de Liniers”, concluyó.