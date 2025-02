Señales cruzadas y una tensa tregua: bandera blanca en el peronismo bonaerense

Ni la relación más fluida ni los teléfonos apagados. La tregua en el peronismo bonaerense viene dando señales de una conveniencia política para todos. Desde hace algunas semanas, la agrupación de Máximo Kirchner bajó el estupor y cerró filas. No hubo críticas a la gestión bonaerense, aunque tampoco una defensa acérrima. Según pudo averiguar El Destape, desde el entorno de la ex presidenta, “para la última semana de febrero o la primera de marzo” habrá una convocatoria desde el PJ nacional a todos los gobernadores peronistas. Se viene la foto entre Cristina Fernández y Axel Kicillof, en caso de asistir, en medio de la definición por el sistema electoral en el bastión madre del peronismo: la provincia de Buenos Aires.

“Cristina es la conducción”, señalan desde su entorno y omiten responder al liderazgo autónomo de Kicillof. “Este proceso de acuerdos, de ingeniería electoral, de unificación, lo va a llevar adelante ella. Es la única que puede llevar adelante un proceso federal”, remarcaron. Además de la reunión con los gobernadores, habrá otros encuentros con los y las legisladoras nacionales. Sobre la posibilidad de llevar adelante una elección desdoblada y no concurrente, la opinión sigue siendo la misma: “Preferimos concurrentes, pero la facultad de definir el cronograma electoral de la provincia de Buenos Aires la tiene el gobernador”. Ni blanco, ni negro, la tregua impone opiniones lavadas a lo que antes eran furtivas críticas.

Varios dirigentes del gobierno bonaerense comenzaron a recibir llamados de dirigentes de La Cámpora o agrupaciones afines que antes no sucedía. Las conversaciones empezaron a ser un poco más fluidas. “Son gestos, señales de una bandera blanca”, explicó un funcionario provincial. Una tensa tregua producto de comenzar a transitar un nuevo año de elecciones. “La catarsis terminó”, dijo un ministro bonaerense al respecto. Incluso desde el camporismo pregonan el mismo mensaje “no hay interna, solo diferencias políticas en algunas definiciones”, y en los “criterios” a la hora de avanzar con las “formas” de hacer política.

Sobre dichas señales, hay quienes creen que Axel Kicillof, a pesar de la bandera blanca plantada, debe llevar adelante el acto reprogramado del sábado 8 de febrero en Mar del Plata. La nueva fecha sería el sábado 22 de febrero.

“No hay que titubear ante Cristina”, explicó un dirigente que es afín a viajar La Feliz para el plenario. “Cristina mantiene el poder hace más de dos décadas, si dudas te come”, remarcó un dirigente peronista que hoy no cierra filas en el oficialismo. Desde Casa de Gobierno no confirmaron la fecha del 22 de febrero pero tampoco la negaron. “Es una posibilidad”, esgrimen y dan a entender que la confirmación llegará más cerca de la fecha.

Finalmente, y sobre la figura de la titular del PJ Nacional, una dirigenta que se reunió con ella 15 días atrás afirmó que “está muy bien” y que “ella tiene claro que este modelo (el de Javier Milei) va al fracaso, por eso le cuestiona toda la política económica que lleva adelante”. Respecto de la posibilidad de que se presente a elecciones manifestó que “esperará hasta último momento, como hizo siempre”. Habrá definiciones “a fines de mayo, principio de junio”.

Gestos que antes no estaban

El martes por la tarde, el gobernador defendió a Cristina Fernández del proyecto de “Ficha Limpia”. En medio de rumores de una posible reunión de la presidenta del PJ Nacional con los mandatarios peronistas, el dirigente remarcó que el proyecto de ley que tiene media sanción “solo busca ensuciar y que tiene el objetivo claro de proscribir a Cristina Fernández de Kirchner”.

“La libertad que tanto pregonan el oficialismo y sus aliados termina siendo una farsa y se nota cada vez más, aunque quieran disimularlo con discursos republicanos”, escribió el Gobernador en la red social X. Y cerró pidiendo al Congreso de la Nación que “no convalide” el proyecto.

El 31 de enero pasado, el gobernador hizo referencia a las duras críticas que recibió por parte de Javier Milei contra los diferentes hechos de inseguridad. En un posteo a través de sus redes sociales le espetó a Javier Milei que, si bien “tiene derecho a hacer campaña electoral”, no tiene derecho ”a hacer marketing con el dolor y la tragedia”.

“En nombre del ajuste salvaje que está realizando, está pulverizando los ingresos, la producción y el trabajo nacional agravando así -y con sus agresiones, descalificaciones e insultos- la violencia social”, remarcó Axel Kicillof. El PJ de la provincia de Buenos Aires que comanda el líder de La Cámpora le dio retuit a la publicación que superó las 2 millones de visualizaciones.