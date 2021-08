Puertos bonaerenses: sólo el 18% de los cargos jerárquicos lo ocupan mujeres

El gobierno de la provincia de Buenos Aires presentó datos del primer relevamiento de géneros en el ámbito portuario. Los mismos permiten visibilizar la situación relacionada a la cuestión de géneros en los Consorcios de Gestión Portuaria y las empresas vinculadas al movimiento de mercadería.

El gobierno de la provincia de Buenos Aires presentó datos del primer relevamiento de géneros en el ámbito portuario y, según se desprende del mismo, la distribución de los cargos jerárquicos reflejan una gran desigualdad en términos de géneros. En este sentido, del total de las y los trabajadores del sector portuario, un 82% de los hombres accedió a cargos jerárquicos, mientras que tan sólo el 18% de las mujeres y una mujer trans lograron hacerlo.

El informe, que permite visibilizar la situación relacionada a la cuestión de géneros en los Consorcios de Gestión Portuaria y las empresas vinculadas al movimiento de mercadería, fue presentado por la ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, Estela Díaz; la ministra de Trabajo, Mara Ruiz Malec y el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires, Augusto Costa.

Por su parte, Jésica Aspis, Directora Provincial de Planificación e Infraestructura Portuaria detalló que el informe señala que de las y los 2.980 trabajadores relevados, 2.583 son de género masculino (un 87% del total) y apenas 396 son de género femenino (13%), reforzando el hecho que los puertos son un ámbito eminentemente masculinizado. Es importante resaltar que en el total del empleo relevado, hay solamente una persona de otro género.

El Programa Puertos en Clave de Géneros, dependiente de la Subsecretaría de Asuntos Portuarios de la Provincia, tiene como objetivo transitar el camino hacia la equidad de géneros en los puertos bonaerenses y este primer relevamiento busca consolidar información y datos estadísticos sobre la composición del empleo en el sector portuario. También sirve para analizar la distribución de tareas laborales en la actividad y la existencia de espacios y derechos para el fomento de una distribución más equitativa de las tareas de cuidado.

Al respecto, la ministra Estela Díaz expresó: “Cuando las mujeres vamos a la industria nos tenemos que animar, porque hay que ser valiente para encontrarse con un 90 o un 98 por ciento de varones, con todo lo que implica ese contexto laboral; esto hay que modificarlo”. También, remarcó que “necesitamos un cambio cultural, por eso desde la Provincia llevamos adelante dos programas que vienen creciendo, ´Oficios sin Perjuicios´ que recorre toda el territorio bonaerense planteando que hay que derribar esos prejuicios y estereotipos, y ´Construir Igualdad´, para generar una agenda junto a las cámaras empresarias y los sindicatos para incluir una agenda de género en el trabajo”.

“En tiempos de desinformación y opinólogos, ser la primera Provincia que tiene un relevamiento de esta magnitud y un programa de trabajo en género es un orgullo”, destacó, a su vez, la ministra Mara Ruiz Malec. Y añadió: “Esto representa un excelente insumo de trabajo para abordar políticas serias, que requieren información certera, para no invertir recursos públicos en políticas que no estén ancladas en las necesidades de la población”.

En tanto, el ministro Augusto Costa afirmó: “Estamos abriendo espacios para visibilizar situaciones que estaban naturalizadas, que se repetían, que estaban muy arraigadas o que antes no se veían y que, por tanto, no se podían revertir”. Y agregó: “Este tipo de transformaciones llevan tiempo, compromiso y este relevamiento arroja datos sobre situaciones que no son sólo números, sino una realidad, y para cambiarla necesitamos información, para entender por dónde pasan los principales problemas y saber por dónde tenemos que avanzar”.

El evento contó con la participación de los intendentes de Ensenada y Berisso, Mario Secco y Fabián Cagliardi; el subsecretario de Asuntos Portuarios, Juan Cruz Lucero; la subsecretaria de Políticas de Género y Diversidad Sexual, Lucía Portos; y la subsecretaria de Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Salud, Victoria Anadón.

También se contó con la participación presencial de la presidenta del Consorcio de Gestión del Puerto de San Nicolás, Cecilia Comerio, la presidenta del Consorcio de Gestión del Puerto de Dock Sud, Carla Monrabal, la presidenta del Consorcio de Gestión del Puerto de Olivos, Carolina Barone y el presidente del Consorcio de Gestión del Puerto La Plata, José María Lojo.

De manera virtual estuvieron presentes el presidente del Consorcio de Gestión del Puerto de Quequén, Jorge Álvaro, el Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, Federico Susbielles, el presidente del Consorcio de Gestión del Puerto de Mar del Plata, Gabriel Felizia, el presidente del Consorcio de Gestión del Puerto de Coronel Rosales, Rodrigo Aristimuño, el presidente del Consorcio de Gestión del Puerto de San Pedro, Eliseo Almada y representantes de los permisionarios, concesionarios y sindicatos vinculados al sector portuario.