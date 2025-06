Post acto del MDF, Kicillof reúne a su tropa de intendentes en un almuerzo en Gobernación

Luego del multitudinario acto del Movimiento Derecho al Futuro que encabezó Axel Kicillof en el camping de UPCN en La Plata, el mandatario reúne a gran parte de la tropa de intendentes que lo respaldan y realiza este lunes un asado en la residencia. Previo a ello, el dirigente tiene programada una reunión con su gabinete -encuentro habitual en su agenda de los lunes-, y luego mantiene un almuerzo político con su entorno más cercano.

El sábado por la tarde, Kicillof convocó a “todos los espacios políticos” a construir un “gran Frente Bonaerense” para que la motosierra “no pase la General Paz”. En medio de una interna a cielo abierto que atraviesa el peronismo, el mandatario provincial salió por arriba: “La discusión no es un lugar en las listas, es un lugar en la historia. El único adversario que tenemos es Milei; está afuera, no está adentro”.

En ese sentido y desde un escenario que mostraba el respaldo de más de 50 intendentes, dirigentes sindicales, legisladores nacionales, agrupaciones de diferentes provincias y casi todo su Gabinete, Kicillof instó a conformar un “gran frente bonaerense”: “Tenemos que sumar a todos para decirle a la historia que por acá no pasó la motosierra, que acá hay otro camino”.

Sobre el nuevo espacio político, Andrés “Cuervo” Larroque, ministro de Desarrollo provincial y uno de los armadores políticos en provincia de Buenos Aires, se refirió al acto y afirmó que el mismo fue una consecuencia de “un recorrido” que viene de hace varios meses y que se generó en un contexto que implica “la crisis más profunda de la historia del peronismo”. “Desde nuestro lugar aportamos un granito de arena en la reconstrucción de un movimiento más amplio, que es el justicialismo, y que naturalmente está atravesando una crisis muy compleja, porque si no, no estaría Milei en la Casa de Gobierno”, explicó el ex camporista.

Por su parte, Carlos Bianco, se mostró sorprendido con el acto: “Superó las expectativas; nosotros habíamos pensado en un formato plenario de discusión con menos militancia de la que finalmente se hizo presente”. “Quedó demostrado que hay muchísimas ganas de participar, de discutir y de empezar a plantear una alternativa política para adelante”, agregó e indirectamente combatió el discurso que otros espacios políticos pregonan sobre una “indiferencia social para con la política”.

Un armado que incluya la Unión Cívica Radical

Consultado sobre la posibilidad de sumar intendentes y dirigentes que formen parte del histórico partido centenario, el ministro de Gobierno dijo que tener “una excelente relación de trabajo, de gestión, e inclusive personal” con los intendentes de la Unión Cívica Radical. “El foro de intendentes radicales está compuesto por 27 intendentes con los que nosotros venimos trabajando muy ordenadamente. Me animo a decir que, filosóficamente, políticamente se sienten muy cercanos a nosotros y a las políticas que hemos estado implementando desde que Axel es gobernador”, remarcó.

Amén de ello, advirtió que “esto es política, tendrán que tomar una decisión”. “Entiendo que hay algún sector del radicalismo, que no son necesariamente los intendentes, los que están empujando algún tipo de acuerdo con la Libertad Avanza o con el PRO. Pero bueno, tendrán que tomar una definición”, cerró.