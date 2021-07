Multarán a 5 bonaerenses por más de $4 millones por no cumplir con el aislamiento mixto

Desde que las restricciones respecto de la cantidad de personas que regresan al país empezaron a regir el 1 de julio, en la provincia de Buenos Aires, cinco bonaerenses se negaron a realizar el aislamiento en hoteles a pesar de haber firmado las respectivas declaraciones juradas. La gestión de Kicillof les aplicará la máxima multa económica vigente.

Unos cinco bonaerenses serán sancionados con la máxima multa económica vigente, esto es $4.300.000 para cada uno, por no haber cumplido con el aislamiento mixto obligatorio para prevenir el ingreso de la variante Delta de coronavirus.

Esto se da porque desde el 1 de julio, la gestión de Kicillof aplicó medidas restrictivas para los y las bonaerenses que vuelvan del exterior y que consistían en realizar un aislamiento mixto: los primeros 4 días en un hotel y los 3 siguientes en su domicilio.

Sin embargo, el jefe de Gabinete, Carlos Bianco informó en conferencia de prensa que “hubo 5 bonaerenses que no cumplieron con el aislamiento mixto a pesar de haber firmado las declaraciones juradas y haber declarado en qué hotel se iban a aislar los primeros 4 días”.

Desde el 1 de julio a la fecha regresaron al país 4.548 argentinos y argentinas, siendo 42 personas bonaerenses. De esa cifra 5 personas no cumplieron el aislamiento. “El 88%, es decir, 37 personas hicieron el aislamiento en hoteles”, afirmó Bianco y agregó que “pero hubo 5 que no accedieron a aislarse en hoteles, declararon en el hotel donde se iban a aislar pero no lo cumplieron y lo hicieron en su casa. Ahora estamos haciendo un chequeo y aplicaremos la máxima multa por 4,3 millones de pesos”.

Además el funcionario afirmó: “En la provincia de Buenos Aires no existe la anarquía y las leyes y decretos se cumplen a rajatabla”. Vale remarcar que actualmente hay 99 hoteles vigentes en donde se puede realizar el aislamiento durante 4 días. “Hay cupo para más de 10 mil plazas”, explicó el Jefe de Gabinete.

Aquellas personas que viajen y quieran saber cuáles son los establecimientos habilitados para realizar el aislamiento deben ingresar a https://www.gba.gob.ar y dentro de la página aparecerá la pestaña “Información para bonaerenses que regresan al país” donde se podrá ver el “registro y listado de hoteles habilitados para aislamiento en pandemia”.

Sobre la misma situación, el ministro de Salud provincial, Daniel Gollan, informó que “esta medida es para cuidar a los bonaerenses que vuelven y a la provincia de Buenos Aires”. “Estamos cuidándolos a ellos con esta medida porque las personas que regresaron tenían un PCR negativo y un antígeno también y sin embargo estaban cargando con el virus”.